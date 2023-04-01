Путін підставив Лукашенка заявою про ядерну зброю, – ексспівробітник КДБ

Кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Відповідними діями він просто підставляє Алєксандра Лукашенка.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній співробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. За його словами, якби це рішення було ухвалено було за спільною домовленістю, то Лукашенко одразу вийшов би в ефір і підтвердив це.

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Лукашенко потрапив у пастку

Путін підставив Лукашенка заявою про ядерну зброю,

– зауважив Жирнов.

Отже, якщо самопроголошений президент Білорусі одразу не підтвердив рішення щодо розміщення тактичної ядерної зброї, то це означає, що Путін нав'язав йому це. Найімовірніше, очільник Кремля сам ухвалив це рішення та не радився з Лукашенком.

Так, кремлівський диктатор скористався тим, що Лукашенко просив у Росії ядерну зброю. Самопроголошений білоруський лідер думав, що йому передадуть озброєння й він сам розпоряджатиметься ним. Однак Путін вирішив просто розмістити на території Білорусі, але керуватиме нею сам.

"Лукашенко зрозумів, що "червону кнопку" натискатимуть у Москві, а відповідь прилетить у Мінськ. У цьому сенсі Лукашенко зрозумів, що для нього це пастка", – сказав ексспівробітник КДБ.

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Чи наважиться Путін застосувати "ядерку"

24 лютого 2022 року російський диктатор остаточно продемонстрував, що є божевільним та ірраціональним. Річ у тім, що він міг застосувати свої війська для захоплення Донецької та Луганської областей, але розкинув їх на інші напрямки та програє. З того часу, він робив багато безглуздих вчинків.

"Чи може божевільний натиснути на "червону кнопку"? Звісно може", – сказав ексспівробітник КДБ.

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