Росія планує встановити контроль над декількома містами на Донбасі

Російські окупанти хочуть взяти під контроль декілька міст на Донбасі. Через це вороги використовують для обстрілів авіацію та артилерію.

У планах окупантів – 4 міста

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Там заявили, що ворог з допомогою авіації та артилерії продовжує ведення наступу на окремих напрямках.

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Повідомляється, що Росія зосереджує зусилля для встановлення контролю над містами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов'янськ.

На Донецькому напрямку ворог, за підтримки авіації та артилерії, продовжує ведення наступу на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над населеними пунктами Попасна, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Слов'янськ,

– йдеться у повідомленні.

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