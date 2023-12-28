Росіяни планують підготувати ДРГ для проведення провокацій на Півдні України, – ГУР

Українська розвідка повідомила, що російським загарбникам не дає спокою поразка на Чорному морі. Саме тому Кремль у 2024 році планує підготувати диверсійні спецгрупи для провокацій на Півдні.

Українські розвідники заявили, що окупанти готуються проводити диверсійні атаки та провокації. Адже у росіян там одні невдачі. Зокрема, днями Повітряні сили ЗСУ відправили за "Москвою" російський великий десантний корабель "Новочеркаськ".

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Що планують окупанти на Півдні у 2024 році

Водночас мстивим московським вождям не дає спокою завдана Україною поразка на Чорному морі: серед намірів росіян на 2024 рік – підготувати спецгрупи для вчинення диверсійних атак та провокацій на території вільних українських областей на Півдні,

– розповіли розвідники.

За їхніми даними, серед іншого Кремль має плани щодо мобілізованих з тимчасово окупованих територій та щодо молодших лейтенантів. Зокрема, ворогам не вистачає лейтенантів. Тому військове керівництво Росії намагається масштабувати навчання молодших лейтенантів та скоротити терміни відповідних вишколів.

"Таке рішення Москви зумовлене серйозними втратами молодшого офіцерського складу російської окупаційної армії під час війни проти України… Тих, хто пройшов прискорену підготовку та отримав первинне офіцерське звання, одразу відправляють на фронт", – заявили розвідники.

За даними Головного управління розвідки, щоб продовжити інтенсивні бойові дії у 2024 році, росіяни намагаються посилити боєздатність штурмових підрозділів. У них зганяють й чоловіків з окупованих територій України.

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