У розвідці Британії не розуміють, як Росія може розширити армію до 1,5 мільйона осіб

Кремль продовжує розповідати байки про "загрозу нападу НАТО" та заявляє про збільшення чисельності армії. Однак у міноборони Великої Британії зазначили, що невідомо, де Путін буде брати добровольців для цього діла.

Росія планує реформування армії та розширення збройних сил, однак експерти переконані, що це більше схоже на фантазії, аніж на реальні плани. Окрім того, британські розвідники наголошують, що Кремль почав думати про вдосконалення "другої армії світу", відверто кажучи, – запізно.

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Окупанти вмирають на фронті, а Путін проводить "реформи"

Власне, 21 грудня російському диктаторові Путіну представили плани щодо збільшення чисельності російської армії приблизно на 30% – тобто до 1,5 мільйона осіб. Однак, коли цей рівень буде досягнуто, – невідомо. У міністерстві оборони зазначають, що такі "зміни" свідчать про те, що Росія планує адаптувати свої військові потужності до довготривалої війни в Україні, проте це все має дуже нереалістичний вигляд.

Залишається незрозумілим, як Росія знайде новобранців для завершення такого "розширення". Адже це в той час, коли її сили перебувають під безпрецедентним тиском в Україні,

– пишуть у Лондоні.

Окрім того, там згадали про маразматичну заяву ворожого міністра оборони Сєргєя Шойгу, який сказав, що вступ Фінляндії та Швеції до НАТО є загрозою для Росії. Як зазначив Шойгу, Кремль планує залучати до "реформи" щонайменше дві бригади на північному заході держави, аби збільшити чисельність дивізій.

Росія створює ілюзію, що воює з НАТО, а не конкретно з Україною

До цієї теми варто згадати, що кремлівська пропаганда часто вкидає в інформаційне поле наратив про те, що насправді Росія воює не конкретно зі Збройними Силами України, а – Північноатлантичним альянсом. Чому це маніпуляція, ми пояснювали у цьому матеріалі.

У час війни, як ніколи, варто перевіряти інформацію, адже можна сліпо повірити у фейки, що поширює Росія. Ворожі пропагандисти зараз намагаються провадити ІПСО з мізками українців – тобто психологічні операції, які націлені на те, аби викликати у нас певні емоції та дестабілізувати на ментальному рівні.



Як не піддаватися ІПСО росіян / Картинка 24 Каналу