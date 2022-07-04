Росія платить публічним діячам за поширення пропаганди у Болгарії 2 тисячі євро щомісяця, – ЗМІ

Болгарські спецслужби встановили, що Росія платить близько 2 000 євро на місяць громадським діячам, журналістам і політикам за поширення своєї пропаганди в країні.

Прессекретарка уряду і голова канцелярії прем'єр-міністра Болгарії Олена Бориславова пояснила, що Росія платила гроші за формування громадської думки різним публічним особам.

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Деякі оратори грають на страхах болгар

Так, Кремль платить за пропаганду болгарським політикам, відомим журналістам, аналітикам, політологам та іншим особам, які фігурують у державних ЗМІ. На емоціях Бориславова потролила людей, які поширюють російську пропаганду безкоштовно.

Усім вам, хто безкоштовно плює на ЄС та НАТО, а також підтримує дії Путіна в Україні, знайте. Ви облажалися. Тим, хто надихає вас на це, платять. Щомісяця,

– сказала вона.

За її словами, деякі оратори звикли вводити публіку в оману і грати на страхах, а іноземні інтереси маскують під національні інтереси.

На російську пропаганду клюють навіть світові ЗМІ

Нещодавно інформаційна агенція AFP назвала російських військових, які наразі воюють проти України, "українськими сепаратистами". Так, видання послалося на російських пропагандистів й заявило, що на Сході, зокрема у Лисичанську, воюють українські сепаратисти.

Речник Міністерства закордонних справ України назвав дописи ЗМІ порушенням, оскільки це підігрування російській пропаганді. З повідомлення журналістів випливає, начебто в Україні внутрішній конфлікт і вона воює сама з собою.

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