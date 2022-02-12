Росія почала "навчання" біля берегів окупованого Криму: у море вийшли близько 30 кораблів

Російський чорноморський флот почав так звані навчання біля узбережжя окупованого українського Криму. У море вийшли близько 30 бойових кораблів для "відпрацювання завдань оборони".

До так званих навчань країна-агресорка залучила фрегати, сторожові кораблі, малі ракетні кораблі та ракетні катери, десантні кораблі, малі протичовнові кораблі, а також кораблі протимінної оборони.

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До навчань залучили 10 тисяч осіб

У російському Міноборони стверджують, що ці навчання є частиною підготовки тамтешніх військ згідно з планом на січень – лютий 2022 року. Метою називають "захист російських інтересів у Світовому океані".

Однак, країна-окупант переконує, що такі навчання проводитимуть в акваторії усіх морів, які омивають береги Росії.

Крім кораблів, Росія також залучила до "навчань" авіацію та військовослужбовців – 60 літальних апаратів, 1 000 одиниць військової техніки та 10 тисяч осіб. Скільки конкретно техніки та військовослужбовців долучили до навчань на кримському узбережжі – Міноборони Росії не уточнило.

Блокування Чорного та Азовських морів: головне

Російські "навчання" стали причиною блокування акваторії Чорного та Азовського морів країною-агресоркою. Про це заявили 9 лютого.

У посольстві США в Україні заявили, що Росія веде економічну війну проти України. Під виглядом військових навчань країна-окупантка обмежує морський суверенітет України.

Під час зустрічі радників лідерів країн "нормандської четвірки" Росія заявила, що не блокуватиме Чорне та Азовське моря. Скасування блокування підтвердили і в Держприкордонслужбі.

Також цю інформацію підтвердили і в Асоціації морських портів України. Однак там зазначили, що деякі райони морів таки залишаються заблокованими.

До теми пропонуємо реакцію українського МЗС на блокування Росією морів: дивіться відео