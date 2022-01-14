Росія почала перевірку боєготовності на окупованому Донбасі, – розвідка

Українська розвідка підтвердила, що командування Росії почало перевірку бойової готовності своїх військ на окупованому Донбасі. Зокрема, окремі формування виводять на полігони.

Так, за даними української розвідки, мовиться про армійські корпуси, які дислокуються в окремих районах Донецької та Луганської областей.

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На позиціях окупантів перевіряються запаси та умови зберігання зброї, боєприпасів та військової техніки.

Окремі підрозділи з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, зокрема з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, що 14 січня у Східному військовому окрузі Росії раптово стартувала перевірка бойової готовності. У російському міноборони назвали заходи плановими. Наголошується, що перевірка проводиться у межах підготовки до проведення стратегічних командно-штабних навчань Схід-2022.

Раніше повідомлялося, що у Західному військовому окрузі Росії стартували масштабні військові навчання у:

Воронезькій,

Білгородській,

Брянській,

Смоленській областях.

Також ЗМІ писали, що Росія перекидає війська на захід. На залізничних платформах помітили вантажівки, танки, БМП, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган".

Центрі інформаційної безпеки припустили, що саме Росія причетна до масштабної кібератаки на урядові сайти України. Країна-агресор могла зробити це для того, щоб дестабілізувати внутрішню ситуацію в країні, а також посіяти хаос та зневіру в суспільстві.

Повний текст публікації Головного управління розвідки Міноборони України:

Командування ЗС Росії продовжує посилювати контроль стану справ у з’єднаннях і частинах оперативного угруповання російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях. З початку поточного тижня комісією 8 армії Південного військового округу ЗС РФ розпочату масштабну перевірку бойової та мобілізаційної готовності 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів.

Окремі підрозділи з'єднань і частин оперативного угруповання російських окупаційних військ виведені на полігони для занять з тактичної, інженерної та вогневої підготовки, зокрема з проведенням стрільб екіпажами танків і бойових машин, артилерійськими та мінометними розрахунками.

Крім того, комісією перевіряються запаси та умови зберігання озброєння, боєприпасів, військової техніки та матеріальних засобів, завезених з РФ для формування частин (підрозділів) мобілізаційного резерву 1 і 2 АК.