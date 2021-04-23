Росія почала повертати війська з навчань в Криму

У міноборони Росії 22 квітня заявили, що починають повертати свої війська на місця їхньої постійної дислокації. Уже наступного дня військові справді почали роз'їжджатися з окупованого Криму.
Джерело:Интерфакс
Про завершення "навчання", як це називають у Росії, повідомив 22 квітня голова міноборони держави-агресорки Сергій Шойгу. Він охарактеризував це також як "раптова перевірка".
Нагадаємо Росія відводитиме війська від кордонів з Україною
Війська, які пригнали в Крим, відганяють
Військові, яких нібито через несподівану і термінову перевірку, перекинули у Крим, повертаються додому. До місць постійного дислокування зокрема поїхали війська Південного округу і Повітряно-десантних військ. 23 квітня вони почали відправляти з Криму свою техніку.
… військові підрозділи і з'єднання роблять марші на залізничні станції завантаження і аеродроми, здійснюють погрузку на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації,
– сказали в міноборони.
Які військові залишають Крим
На десантні кораблі підрозділів морської піхоти погрузили техніку і озброєння Каспійської флотилії і Чорноморського флоту. Піхотинці залишатимуть Крим і морем, і залізницею.
Сили ВДВ також почали відхід з Криму – вони повернуться в Росію літаками військово-транспортної авіації та залізницею.
Крим також залишають війська хімзахисту Південного військового округу, в залізничний транспорт вже погрузили техніку й озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання південного військового округу.
Росія відводить війська від кордонів з Україною: головне
- Протягом останнього місяця біля кордонів з Україною спостерігалося значне нарощення російського війська.
- У Пентагоні навіть зазначили, що концентрація військ на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році.
- У Росії це називали "навчаннями" і "власною потребою переміщення". Загалом у квітні росіяни хотіли провести понад 4 тисячі військових навчань.
- Між тим міжнародні партнери та військові аналітики припускали, що новий напад на Україну цілком ймовірний.
- Втім, вже 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська покидають південний і західних округ і повертаються до місць постійної дислокації.