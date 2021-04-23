Росія почала повертати війська з навчань в Криму

У міноборони Росії 22 квітня заявили, що починають повертати свої війська на місця їхньої постійної дислокації. Уже наступного дня військові справді почали роз'їжджатися з окупованого Криму.

Про завершення "навчання", як це називають у Росії, повідомив 22 квітня голова міноборони держави-агресорки Сергій Шойгу. Він охарактеризував це також як "раптова перевірка".

Нагадаємо Росія відводитиме війська від кордонів з Україною

Війська, які пригнали в Крим, відганяють

Військові, яких нібито через несподівану і термінову перевірку, перекинули у Крим, повертаються додому. До місць постійного дислокування зокрема поїхали війська Південного округу і Повітряно-десантних військ. 23 квітня вони почали відправляти з Криму свою техніку.

… військові підрозділи і з'єднання роблять марші на залізничні станції завантаження і аеродроми, здійснюють погрузку на десантні кораблі, залізничні платформи і літаки військово-транспортної авіації,

– сказали в міноборони.

Які військові залишають Крим

На десантні кораблі підрозділів морської піхоти погрузили техніку і озброєння Каспійської флотилії і Чорноморського флоту. Піхотинці залишатимуть Крим і морем, і залізницею.

Сили ВДВ також почали відхід з Криму – вони повернуться в Росію літаками військово-транспортної авіації та залізницею.

Крим також залишають війська хімзахисту Південного військового округу, в залізничний транспорт вже погрузили техніку й озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання південного військового округу.

Росія відводить війська від кордонів з Україною: головне

Протягом останнього місяця біля кордонів з Україною спостерігалося значне нарощення російського війська.

У Пентагоні навіть зазначили, що концентрація військ на українському кордоні більша, ніж була у 2014 році.

У Росії це називали "навчаннями" і "власною потребою переміщення". Загалом у квітні росіяни хотіли провести понад 4 тисячі військових навчань.

Між тим міжнародні партнери та військові аналітики припускали, що новий напад на Україну цілком ймовірний.

Втім, вже 22 квітня голова міноборони Росії Сергій Шойгу заявив, що війська покидають південний і західних округ і повертаються до місць постійної дислокації.