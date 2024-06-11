Ліпше війна, ніж тюрма: у NYT назвали, скільки жінок-ув'язнених зголосилися піти на фронт

Росія відчайдушно шукає людський ресурс для війни. Понад рік тому вона відправила на війну перших зеків, а наприкінці травня почала відправляти на фронт і жінок-ув'язнених.

Відомо, що для злочинців у Росії укласти контракт з міноборони є універсальним засобом, щоб уникнути покарання навіть за страшні злочини, як-от убивство чи зґвалтування. Влада обіцяє в'язням золоті гори за службу, ба більше – мобілізованим спишуть заборгованість по кредитах, а їхні дружини зможуть не платити комуналку.

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Як мобілізують жінок-ув'язнених у Росії

Наприкінці травня Росія звільнила групу жінок з в'язниці для участі у бойових діях в Україні, що може свідчити про новий етап у використанні Кремлем кримінальних злочинців у своїх військових діях,

– ідеться в матеріалі.

Це сталося під Санкт-Петербургом. Утім, не зрозуміло, чи є це першою ластівкою у більш масштабній програмі, чи це експеримент.

На лютий 2022-го відбували покарання близько 30 тисяч жінок. Восени 2023-го по всій європейській частині Росії до в'язниць стали навідуватися вербувальники. Цікаво, що ті жінки, які виявили бажання служити ще восени, залишалися в ув'язненні. На фронт їх ніхто не відправляв – до цього часу.

Звісно ж, офіційного пояснення причин ніхто не дав. Ані міноборони, ані пенітенціарна служба Росії не коментували програму вербування ув'язнених.

"Вербування засуджених жінок відбувається в той час, коли російський уряд вдається до все більш неортодоксальних схем залучення добровольців з маргінальних верств російського суспільства, намагаючись уникнути чергового раунду непопулярного призову до армії. Окрім ув'язнених, ці схеми націлені на боржників, обвинувачених у злочинах та іноземців", – зауважують журналісти.

Яка мотивація воювати в жінок-ув'язнених

У тюрмі під Санкт-Петербургом, звідки на фронт вирушила перша група мобілізованих, вербувальники пропонували контракти на рік на посади снайперів, бойових медиків і фронтових радистів. І це разюче відрізняється від звичних допоміжних посад, які обіймають більшість російських військовослужбовиць.

Близько 40 із 400 ув'язнених підписали контракти – попри те, що військові попередили їх про небезпеку. Вони аргументували свій вибір суворими умовами утримання. Засуджених змушували повсякчас мовчати і працювати по 12 годин. Примусові роботи відбувалися в майстерні з розпилювання деревини. Їх проводили навіть взимку при мінусовій температурі.

Жінки дістали помилування та грошову винагороду в 2 тисячі доларів на місяць. Ця сума перевищує мінімальну заробітну плату в країні приблизно у 10 разів.

Також Росія вербує людей в Африці

У ГУР показали пропагандистську листівку, де людей заманюють щедрими виплатами, паспортом і страхуванням. А ще натхненно брешуть, що російська армія – уже не друга в світі, а найкраща.

У британській розвідці стверджують: росіяни мають проблеми з вербуванням в'язнів, тому взялися за іноземців. Але ті не знають російської і не вміють стріляти.