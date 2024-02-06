Кремль посилює риторику про "поділ" України: в ISW вказали, на що розраховує Путін

Росія посилює риторику про "поділ" України. При цьому в Кремлі хапаються за "невинні" та непов'язані між собою теми.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що, ймовірно, так Кремль намагається нормалізувати наратив про "поділ" в західних дискусіях про Україну. В ISW проаналізували заяви Кремля.

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Що кажуть в ISW про заяви Кремля

Аналітики зауважили, що 5 лютого заступник голови Ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв написав про те, що нібито європейські плани будівництва залізничної лінії з Іспанії до Львова є свідченням визнання Заходом того, що Львів стане "новою столицею України в межах (Львівської області)", ймовірно, після закінчення війни Росії в Україні.

В ISW переконані, що цей план не має нічого спільного з українськими кордонами або закінченням війни в Україні і є незалежним європейським інфраструктурним проєктом.

До речі, аналітики американського Інституту вивчення війни звернули увагу на те, що Медведєв розмістив свої заяви на англомовному акаунті X, колишньому твітері, а не на російськомовному акаунті у своєму телеграмі. Це свідчить про те, що його заява розрахована на міжнародну, а не на внутрішню російську аудиторію.

Заява Медведєва сприяє російській інформаційній операції, яка помилково зображує Україну як штучно сконструйовану державу. Це робиться, щоб зменшити військову підтримку України з боку Заходу і нормалізувати західні дискусії, які підштовхують Україну до передачі значної частини своєї території й населення Росії, як легітимного способу завершення війни,

– переконані аналітики.

Вони вважають, що президент Росії Владімір Путін та інші російські високопосадовці нещодавно відновили наратив, в якому вторгнення в Україну розглядається як історично виправдане імперське завоювання.

Що цьому передувало

Аналітики американського Інституту вивчення війни пригадали, що у грудні 2023 року Росія запропонувала переважно російськомовній аудиторії, що Москва та європейські держави нібито "можуть розділити Україну" і залишити її як "суверенну" державу в межах Львівської області.

Це привернуло певну увагу декількох правонаціоналістичних центральноєвропейських політиків.

У ISW переконані, що Владімір Путін продовжує дотримуватися своїх максималістських цілей в Україні, які рівнозначні повній капітуляції України та Заходу.