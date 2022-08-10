росія погано підготувалась до війни, зокрема завдяки санкціям 2014 року, – Шейтельман

Коли росіяни почали роздавати свої паспорти на Донеччині та Луганщині, світ не відреагував належним чином. Це велике повномасштабне вторгнення росії в Україну є наслідком того, що окупанти для себе знайшли та обґрунтували якийсь привід.

В ефірі 24 каналу політтехнолог Михайло Шейтельман акцентував, що ми постійно дорікаємо світу в тому, що він недостатньо відреагував. Наприклад, на анексію Криму.

Важливо Вороги вже відчувають, що настав час втікати, – Зеленський до мешканців окупованих територій

"Колись я читав доповідні американські записки, які були опубліковані, а не секретні, звісно. В них були дуже чіткі слова, що "так, ми не реагували, як американські збройні сили та американська дипломатія, тому що українці самі не стали захищати Крим", – пригадав Михайло Шейтельман.

За його словами, у 2014 році Україна не стала збройним шляхом захищати півострів, не вбили жодного росіянина, який туди заліз.

Якісь санкції були введені й це насправді зіграло свою роль у війні, яка йде зараз. Адже росія погано підготувалася до війни,

– зазначив Михайло Шейтельман.

"У них недостатньо сучасних танків, є проблеми із сучасними ракетами, високоточною зброєю, навіть з радіозброєю чи з обладнанням для радіоприглушення. А чому? Тому що санкції вже якісь працювали", – повідомив політтехнолог.

Він зазначив, що можна казати "вони були недостатні", але вони були і їх вводили.

"За останні майже 6 місяців світ проробив величезний шлях. Ми проробили величезний шлях. росія проробила величезний шлях до країни-вигнанця", – акцентував Шейтельман.

За його словами, сьогодні санкції, які вводяться, дуже жорсткі. У випадку проведення референдуму – будуть ще більші. росія і так з труднощами витримує цей тиск, адже у них великі проблеми через санкції. країна-агресорка точно не хоче нових.

Дивіться відео про санкції проти росії:

Останні новини щодо санкцій проти росії