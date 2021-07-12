Росія погрожує країнам-учасницям Кримської платформи, – МЗС

12 липня 2021 , 14:30
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Джерело:

"Крим.Реалії"

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, що Росія погрожує країнам-учасницям Кримської платформи. Через російські дипломатичні представництва держава-окупант дискредитує платформу.

Про погрози зі сторони Москви учасниками Кримської платформи виданню розповіла заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джепарова.

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Росія намагається дискредитувати Кримську платформу

За словами Джепарової, Україна отримує інформацію про це від своїх партнерів.

Вони розповідають про зустрічі з російськими послами, про те, що на них говорять про Кримську платформу. Зокрема, дипломати з країни-окупанта лякають тим, як Росія ставитиметься до країн, які долучаться до ініціативи.

Це мова погроз. І дійсно не кожна країна має ресурс, щоб ігнорувати ці погрози,
– зазначила Джепарова.

Заступниця міністра додала, що є низка країн, співпраця Росії з якими має критичний характер – чи то в економічній площині, чи то у військовому співробітництві. Тому Україна теж повинна оцінювати ситуацію тверезо.

Кримська платформа: що відомо

  • Відповідний консультативний формат раніше ініціював Володимир Зеленський. Мета Кримської платформи – досягти на міжнародній арені активніших реакцій на окупацію Криму.
  • У серпні 2021 року відбудеться саміт Кримської платформи. Участь у ньому вже підтвердила низка країн, зокрема президент Польщі Анджей Дуда, представники Литви, Латвії, Естонії, Грузії, Швеції, Хорватії, Словаччини, Румунії, Британії.
  • Від Євросоюзу на саміт поїде кілька діячів, зокрема Жозеп Боррель.
  • Водночас Москва заявила, що не визнає саміт і саботуватиме його.
Автор: Наталія Пристанська