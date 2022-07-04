Готуватися до війни потрібно всім, – експерти розповіли, чи може Росія напасти на Литву

Росія продовжує погрожувати Литві через те, що остання заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. Після цього Москва почала проводити навчання в Калінінградській області та стягувати туди додаткову артилерію.

Про те, чи вдасться Росія до силових методів вирішення конфлікту, чи все не піде далі порожніх погроз – ексклюзивно сайту 24 каналу розповіли експерти.

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Росія не наважиться відкрито нападати на одну з країн НАТО

Росія не скупиться на погрози та говорить про те, що своїми діями Литва "розв'язала їм руки", тож тепер вони можуть робити все, що завгодно. А самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко взагалі заявив, що Литва фактично оголосила їм війну.

Втім, експерти впевнені, що ескалації конфлікту чекати не варто, адже Росія не наважиться нападати на країну НАТО, та й у неї для цього занадто мало ресурсів.

Микола Волківський, президент "Першого міжнародного фонду розвитку України", та Артем Олійник, президент "МАСПН" Україна, розповіли, що від Росії слід очікувати більше гібридних загроз, ніж реального воєнного вторгнення. Навіть якщо розглянути можливість прискореного розгортання російських військ, внутрішню відкриту мобілізацію тощо, то все одно Москва не ризикуватиме застосовувати грубу силу проти всього блоку НАТО.

Ставки високі, і наразі Кремль немає співмірних сил для протистояння з інтернаціональними силами в Балтії й Польщі. Тому поки що про відкриту війну говоримо обережно, навряд вона спалахне найближчим часом.

При цьому росіяни можуть становити помітну загрозу національній безпеці Литві й не тільки їй. Як ви знаєте, відключення від російської електромережі чи зупинка імпорту енергоносіїв з Росії для Балтії в цілому не є проблемним. Натомість інтегровані мережі сполучаються з континентальною Європою у місцях, які потенційно можна означити як "високовірогідні цілі". Ті ж безпілотники, вербовані агенти чи підручні технічні засоби для здійснення терактів, можливо, будуть застосовані росіянами для залякування Вільнюса,

– зауважили експерти.

Росія може влаштовувати диверсії та провокації / Фото Новинарня

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Вони додали, що розташування нових з'єднань в Білорусі, посилення контингенту в Кенігсберзі можливі для посилення ефекту підготовки до нової війни. Можна згадати про ядерний проєкт Білорусі – "атомну станцію", що її росіяни будували неподалік Вільнюса, на самому кордоні ЄС з Білоруссю. Такий інструмент може знову бути застосованим.

Але я вважаю, що найбільша загроза для Литви може бути з моря – це побудовані термінали й інфраструктура, через які здійснюється постачання скрапленого газу, і символ цієї ініціативи – FSRU Independence – величезний човен, який покриває потреби Литви у газі, умовний "газовий танкер". Припускаю, що саме ці речі, окрім кіберпростору, стануть цілями для непрямих нападів, аби нажахати населення і виставити під поганим кутом готовність НАТО втрутитися,

– зазначили фахівці.

Готуватися до війни потрібно всім

Експерти зауважили, що в будь-якому разі, досвід України продемонстрував, що до війни готуватися потрібно. І не важливо, наскільки прогнози аналітиків відповідають дійсності – Литва повинна зробити велику інвестицію у власну оборону і вимагати від НАТО додаткового розширення контингенту на Балтиці. Тільки війська є гарантією безпеки від Росії.

Напруження на Балтиці, припускаю, слід розглядати під тим же кутом, що і спроби росіян дестабілізувати ситуацію в Молдові чи Боснії й Герцеговині. Десь це більш ймовірно (як в Молдові), десь менше – як у Литві. Проте відносно періоду навіть 2017 року, в обох випадках імовірність зросла до рівня, коли це можна назвати потенційним сценарієм,

– додали Волківський та Олійник.

Поки що погрози росіян виглядають порожніми / Фото PLEPYS PHOTOGRAPHY

Експерти також зазначили, що з такого ракурсу немає загрози, ніби НАТО приділятиме менше часу або ресурсів Україні, є всі підстави вважати (головне політичні, але і юридичні наявні), що допомога продовжить надходити у теперішніх масштабах. І при тому сили росіян не вистачить для активних дій на такій території – від Чорного до Балтійського морів.

Для нас всіх важливо, що Вільнюс пройшов перевірку на стійкість і продовжує бути голосом свідомої та істинної Європи. Готовність Литви протистояти агресивним діям Росії змушує європейські країни більше виступати з позицій Східної Європи, які ще донедавна вважалися у Парижі й Берліні ірраціональними й надміру жорсткими. На цей час, загрози росіян Вільнюсу виглядають порожньо, однак виключати їх взагалі не можна,

– підсумували експерти.

Нова загроза з боку Росії: що потрібно знати

Литва заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. Не можуть їхати ні вантажівки, ні поїзди. Вони пояснили, що просто виконують санкційну політику ЄС. Тим часом у Росії серйозно "підгоріло" через ці обмеження. У ворожому МЗС назвали дії Литви порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Крім цього, там стали гучно розповідати, що в них "розв'язані руки". І зовсім скоро почали навчання в Калінінградській області з "Градами" та "Ураганами".

Литва відповіла на погрози Росії. У МЗС наголосили, що лише виконують санкції, які запровадив ЄС. Президент Литви Гітанас Наусєда заявив, що жодних поступок не буде.

Слід зазначити, що Литва, Латвія та Естонія є країнами НАТО, а США дали однозначну відповідь щодо запобігання Росії вдаватися до воєнних дій.

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