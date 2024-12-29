Путін не хоче ризикувати: генерал армії озвучив нову стратегію Росії

Відомо, що Росія значно вичерпала свій ресурс під час війни в Україні. Втім загрози для Європи та всього Заходу не зменшились, й це спонукає інші країни всіма способами убезпечуватися від агресора.

Наприклад, Польща планує до літа 2025 року завершити будівництво прикордонної стіни й закрити кордон з Білоруссю. Як розповів 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, Росія здатна на різні провокації щодо НАТО.

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Які реальні плани Росії

Стратегічно країна-агресорка хоче визначити зону своїх територіальних, економічних та політичних інтересів. До них входить Україна, країни Балтії, а також держави колишнього соціалістичного табору. Владімір Путін напередодні повномасштабного вторгнення чітко заявив, що хоче контролювати весь Захід.

Він визначив це як формат нових інтересів Росії, сказав, що країна нібито зміцніла мілітарно, економічно, геополітично й має стратегічні можливості. Тому диктатор поставив завдання – контролювати велику кількість територій.

Зрозуміло, що в усіх цих сферах Росія повністю програє Європейському Союзу та НАТО. Коли вона веде агресивну війну щодо України, то використовує для цього практично 90% всіх своїх ресурсів. Реальних перспектив проводити масштабні операції щодо НАТО, розпочинати війну з однієї з країн – немає.

Путін не ризикуватиме щодо проведення масштабних операцій. Чим він ще займатиметься, щоб "вибити" більше ресурсів для переговорів? Зрозуміло, це провокації, гібридна війна проти країн НАТО, формування політичних протистоянь в різних країнах, підтримка протестних настроїв,

– розповів генерал армії.

Особливо це стосується країн, які активно підтримують Україну. Там Путін може організовувати демарші щодо урядів або окремих політичних сил. Можливості інформаційного впливу у росіян є, так само як і великі ресурси.

Для того, щоб протидіяти цій загрозі потрібне об'єднання зусиль європейських урядів та спеціальних служб, які повинні виявляти такі факти ще на етапі їхньої підготовки. Очевидно, що Росія далі намагатиметься створити передумови для нових диверсій.

Польща передбачає ці гібридні варіанти. Наприклад, Росія може організувати потоки біженців, щоб спричинити масові сутички на кордоні, конфлікти, навіть зі збройним форматом,

– зауважив Микола Маломуж.