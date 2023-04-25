США, Франція та Китай отримали привід завдати ударів по території Росії, – політтехнолог

Згідно з Договором про нероповсюдження ядерної зброї, погрози ядерною зброєю неядерній державі прирівнюються до її застосування. Відтак після погроз Росії законний привід для превентивного удару отримали інші ядерні країни.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він переконаний, що російські погрози будуть працювати проти самої агресорки.

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Шейтельман зауважив, що російські бряжчання ядерною зброєю активізувалися після нещодавніх ударів безпілотниками по території Росії.

Достеменно невідомо, які з них куди долетіли. Відомо, про падіння безпілотника з 17 кілограмів тротилу біля Москви. Другий неподалік впав з парашутами. Також в мережі гуляє відео з безпілотником на Червоній площі, який керується явно з України, бо там зображений герб.

Туди ж додався нічний удар по морській базі у Севастополі, який явно чимось хорошим для нас, і поганим для них закінчився. Зважаючи на звук вибуху, зважаючи на вибиті вікна Севастопольської бухти навколо, хоч вони і сказали, що все це дрібниці, але вирішили вийти із Зернової угоди, певно, щось там пошкодили,

– додав мовець.

Він згадав, що в кінці жовтня – на початку листопада 2022 року атаки морськими безпілотниками були настільки вдалими, що з'явилися навіть відеодокази вибухів російських суден.

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Країни можуть завдати превентивний удар по Росії

Шейтельман наголосив, що Конвенція про нерозповсюдження ядерної зброї прирівнює погрози неядерній державі до застосування цієї зброї.

Якщо ядерна країна погрожує неядерній, то інші чотири країни повинні завдати по ній удару, повинні воєнним способом відбити агресію. Тобто США, Франція, Велика Британія та Китай абсолютно законно можуть завдати удару по Росії.

І дуже дивно, що досі не ведеться обговорення цієї теми, це руйнує договір,

– підкреслив експерт.

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