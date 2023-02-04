Нові заяви Медведєва: Шейтельман пояснив наслідки російських ядерних погроз

Заступник секретаря ради безпеки Росії Дмітрій Мєдвєдєв погрожував Україні ядерними ударами, якщо будуть удари по тимчасово окупованому Криму. Його заяви прямі, на відміну від погроз Владіміра Путіна.

Про це для 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він зазначив, що ядерні держави мають захищати Україну.

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"Міжнародними конвенціями заборонено ядерній державі погрожувати неядерній. У Заходу є один вихід – захищати нас. Якщо Захід відмовиться, то Україна захоче стати ядерною державою і ніхто не зможе переконати, що їй цього не треба", – розповів Шейтельман.

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Всі захочуть мати ядерний статус

За словами політтехнолога, кожна держава, яка межує з Росією, також захоче отримати ядерний статус. Це буде для них гарантією безпеки

Якщо росіяни реалізують погрозу, то як після цього Казахстан не створить свою ядерну бомбу. Казахстан видобуває 50% світового урану. Узбекистан добуває 7% урану у світі й також захоче бути ядерною країною, – вважає Шейтельман.

Він зазначив, що країни створюватимуть ядерну зброю від безвиході. Шейтельман сподівається, що всі погрози Кремля зупинять.

"Путіну й Мєдвєдєву давно не нагадували, що за одні погрози можна багато чого отримати. За реальне застосування з Росією буде геть погано. Мєдвєдєв сказав, що коли буде удар по Криму, то Росія застосує ядерну зброю. Проте по Криму вже ж били. По ньому регулярно прилітає", – додав Шейтельман.

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