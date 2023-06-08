В ОП сказали, чи здатні окупанти зруйнувати Київську ГЕС

Російські терористи після цинічного підриву Каховської ГЕС погрожують вдарити по Київській. Проте Повітряні сили ЗСУ цілодобово контролюють ситуацію й не дозволять ворогу втілити підступні плани.

Про це 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк. Він заспокоїв українців та сказав, що Київську дамбу росіяни не зможуть знищити ракетами.

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Ситуація під контролем ЗСУ

Знищити Київську ГЕС зовнішнім впливом неможливо. Її можна ліквідувати лише внутрішнім підривом. Повітряні сили ЗСУ довели ефективність протиповітряної оборони над Києвом та областю, тому можуть контролювати простір над Київським водосховищем.

На пропагандистських каналах Росії закликають вдарити по ГЕС у Києві й затопити українську столицю. Проте гендиректор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що окупанти не зможуть знищити Київську дамбу, оскільки вона захищена від можливих ударів як з повітря, так і зсередини.

Як зазначив Подоляк, мало не щоночі Київ атакують крилатими, гіперзвуковими, аеробалістичними ракетами та дрони, але Повітряні сили ефективно знищують ворожі цілі.

У Протиповітряних сил ЗСУ є запобіжники для того, щоб зберігати критичні об'єкти, й не лише київські. Україна витримала й втримала контроль над енергетичною інфраструктурою по країні.

Звісно, від росіян можна очікувати будь-чого, проте не треба вигадувати апокаліптичні сценарії,

– сказав радник голови ОПУ.

Збройні Сили України розуміють та реально оцінюють ризики й роблять все можливе, щоб уникнути страшних наслідків від дій ворога.

Водночас інтелектуальний рівень російської еліти вкрай низький. Вони не розуміють наслідків своїх дій, або ж навпаки розуміють, тому максимально жорстко нищать цивільну інфраструктуру.

Чи може Росія знищити Київську ГЕС: дивіться відео

ЗАЕС треба контролювати

Зараз гостро постає проблема щодо Запорізької АЕС, адже там внаслідок підриву Каховської дамби змінився контур наповнення басейнів водою, яка охолоджує станцію. За цим теж треба уважно слідкувати, тому що росіяни не усвідомлюють, що відбувається.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

7 червня човен двох українських військових, які вирушили на порятунок херсонців, затягнуло під баржу. На жаль, обоє загинули.

Радник глави ОП Михайло Подоляк, що росіяни планували, підтопивши лівий берег Дніпра, частково перекинуть резерви на інші напрямки, де відбуваються оборонно-наступальні дії ЗСУ. Крім того, терористичний акти – це ще очевидна психологічна спроба тиснути на європейське суспільство.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр показала відео, на якому видно, Росія цинічно обстріляла Херсон у той час, коли у місті триває евакуація мирних мешканців.

Внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС.