Росія показала "відео з поля бою в Україні": його зняли на полігоні у Бєлгородській області

Загарбники усіляко намагаються переконати своє недалеке населення в "успішності" війни проти України. Щоправда, зробити вони це можуть лише постановками на своїй території.

Російське міністерство оборони вирішило похизуватися "досягненнями" у війні проти України. Окупанти спромоглися на півторахвилинний ролик, брехливість якого розсекретили навіть російські ЗМІ.

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Черговий брехливий ролик

Брехня російських окупантів про війну в Україні – це завжди епічні провали. Але коли їхню брехливість виявляють самі ж російські ЗМІ – ситуація стає ще веселішою.

Міністерство оборони Росії настільки професійне, що не спромоглося видалити метадані з відео. Як з'ясувалося, окупанти знімали "героїчне" відео зовсім не в Київській області, а поблизу Бєлгорода, в якихось 25 хвилинах їзди від центру міста.

Таким чином, у російських окупантів починаються великі проблеми – їм перестають вірити навіть власні пропагандисти, які спроможні на феєричний абсурд та брехню. Що ж, майбутнє готує для рашистів ще цікавіші сюрпризи, такі як програш у війні проти України та крах їхньої недоімперії, яка вже дістала увесь цивілізований світ.

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Зв'язок росіян з реальністю кожного дня стає все більш хитким. Рашисти заявили про те, що вже майже не зазнають втрат у війні проти України. Втім, є ймовірність, що вони просто не вважають понад 30 тисяч своїх солдатів втратами, оскільки ставлення до солдатів у армії окупантів далеке до людського – "гарматному м'ясу" навіть відкрито заявляють, що вони нікому не потрібні та загинуть в Україні.

Окрім того, рашисти твердо вірять в те, що Польща збирається захопити території Заходу України. Причиною маразму стали наші дружні стосунки з поляками та заяви наших лідерів про те, що з часом кордони зникнуть. Розумово обмеженим північним сусідам абсолютно незрозумілі такі поняття, як дружба, партнерство та підтримка, тому вони усіляко інтерпретують їх на свій лад.

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