Росія показала відео, на якому буцімто забирає танки з-під кордонів України

Російські ЗМІ 16 лютого оприлюднили відео, як їхні танки начебто від'їжджають від кордону з Україною. Водночас на оприлюднених кадрах неможливо встановити точне місце розташування техніки.

У міноборони країни-агресорки вже заявили, що танки рушили до пунктів постійної дислокації. Вони розташовані на відстані близько 1000 кілометрів після планових навчань.

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Російське міноборони повідомило, що наразі перевірятимуть технічний стан танків. Окрім того, їх нібито готуватимуть для наступних зимових навчань.

Водночас наразі про відведення танків говорить лише країна-окупантка. Жодне незалежне джерело досі не підтвердило відведення російських військ від українських кордонів.

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"Коли Росія справді відведе війська, це побачать усі"

Володимир Зеленський заявив, що "нормальні люди очікують деескалації". Президент наголосив: якщо Росія відведе війська, це побачать усі, а не лише військові та розвідники.

Однак жодного відводу російських військ не фіксують.

Щодо загрози, я багато разів говорив, що ми спокійно ставимося до будь-яких загроз, тому що пам'ятаємо, що все це почалося не вчора. Це відбувається вже багато років,

– наголосив Зеленський.

Відведення російських військ наразі не побачили ні у НАТО, ні у США.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, тому ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!