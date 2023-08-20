Ми не домовимося, – поляк категорично відмовився продавати авто для російських військових

Жінка зателефонувала чоловіку з Польщі, який продавав автівку. Вона сказала, що хоче придбати її для брата, що зараз воює в Україні на боці Росії.

Жінка спілкувалася польською з поляком, що продавав автівку за 175 000 злотих (приблизно 43 000 доларів). Вона записала їхню бесіду на відео, після чого невеликий ролик швидко поширився соцмережами.

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Як відреагував поляк

Чоловік розмістив в соцмережах оголошення про продаж військової машини. Йому подзвонила жінка, яка представилася росіянкою, що переїхала з Калінінграда до Польщі. Вона заявила, що хоче через проросійський фонд придбати цю автівку для брата, який воює на території України на боці Росії.

Поляк відмовився продавати транспорт країні-агресорці та фанатам "русского міра".

Я не відправлю авто до Росії. Якщо ми говоримо серйозно, я можу відправити в Україну, але не в Росію,

– наголосив він.

Після цього жінка запитала в нього, чому він не любить Росію. Вона назвала повномасштабне вторгнення держави-терориста в Україну та її наслідки "складною ситуацією", пожалілася на проблеми з транспортом в російських військових та додала, що виконує "прохання хлопців".

Продавець сказав, що він знає, що у російської армії немає таких автівок. Поляк знову повторив, що не продасть жінці цей транспорт. За його словами, він не хоче заробити 175 000 злотих у такий спосіб. Поляк завершив розмову фразою "ми не домовимось".

, з поляком спілкувалася не росіянка, а українка, що перебуває у Польщі. Вона видала себе за фанатку "русского міра", щоб показати, як поляки ставляться до жителів країни-агресорки.

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