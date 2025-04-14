У Путіна є 3 джерела безперебійного поповнення армії: яку роль у цьому відіграє Китай

Важко уявити собі війну, в якій не було б дефіциту людського ресурсу та снарядів. Російсько-українська війна не є виключенням. Однак країна-агресорка шукає як поповнювати своє окупаційне військо.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко в розмові з 24 Каналом зазначив, що регулярно декілька десятків тисяч російських окупантів щомісяця лягають в український чорнозем, але одночасно з цим триває набір до армії противника.

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Якими способами ворог поповнює свою армію?

Зараз, зі слів Яковенка, дуже інтенсивно відбувається призов в російську армію, в ході якого поповнення складе понад 150 тисяч осіб. Це більше, ніж в інші періоди останніх років. Журналіст наголосив, що ці люди попри закон можуть опинитися на фронті, не всі, але значна їх частина. Тому що зараз практично з першого дня, як тільки людина призвана на військову службу в російську армію, на неї починають тиснути, аби вона підписала контракт.

Тому цей громадянин може одразу бути завербованим і у швидкій перспективі опинитися на фронті,

– пояснив Яковенко.

На поле бою направляються й ті люди, проти яких в Росії порушуються кримінальні справи, тобто ув'язнені. Їм одразу пропонують вибір: або в'язниця, або фронт. Цей ресурс, на думку Яковенка, взагалі безмежний, оскільки будь-який громадянин мобілізаційного віку може стати за бажанням російських силовиків фігурантом кримінальної справи, після чого його почнуть шантажувати.

Третє джерело поповнення російської армії – це Північна Корея. Кім Чен Ин явно налаштований на те, аби певну кількість своїх солдатів пропустити через український фронт,

– зауважив Яковенко.

Поки що північнокорейські солдати на території України не воюють, вони зосереджені в Курській області. Стосовно Китаю, російський опозиційний журналіст виловив сумнів, що від цієї країни буде залучений значний ресурс живої сили для російської окупаційної армії. Зараз основне джерело для поповнення свого війська в Росії, як підсумував Яковенко, це мобілізація, купівля "гарматного м'яса" і ув'язнені.

Нагадаємо, Кремль планує набрати до російської армії 160 тисяч чоловіків. Командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко зазначив, що не всі з них будуть направлені на фронт. Він розповів, що ворог кожного місяця поповнюватиме своє військо додатково на 30 тисяч бійців.