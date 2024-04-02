Обережно, фейк: у мережі з'явилися повідомлення про евакуацію з Харкова
Джерело:МВС
В українському інфопросторі з'являються повідомлення нібито від ДСНС України щодо евакуації з Харкова та його околиць. МВС разом із Центром протидії дезінформації повідомили, що такі публікації є російським фейком.
Росія прагне дестабілізувати ситуацію в Україні та поширює повідомлення про нібито ймовірне оточення Харкова російськими окупантами. Водночас ворог не має реальних ресурсів для такого прориву.
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Ворог сіє паніку в суспільстві
Таким чином російські окупанти, не маючи змоги досягти бажаного на полі бою, намагаються посіяти паніку та хаос в українському суспільстві,
– йдеться у повідомленні МВС.
В Міністерстві наголосили, що Сили безпеки та оборони України надійно тримають позиції вздовж усієї лінії фронту та дають гідну відсіч ворогові, зокрема і в Харківській області.
Керівник ЦПД Андрій Коваленко додав, що такі повідомлення є частиною ІПсО ворога щодо нагнітання паніки серед жителів Харківщини.
Центр прогнозує продовження вкидання ворогом таких фейків і надалі, у тому числі і щодо інших українських міст – Херсона, Миколаєва, Сум, Чернігова і навіть Києва. Закликаємо не піддаватись ворожій пропаганді і довіряти тільки офіційним джерелам інформації,
– підсумував Коваленко.
Росія цинічно обстріює Харків: що відомо
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв, що у ніч на 22 березня окупанти здійснили понад 15 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури міста. Як наслідок, Харків залишився практично без електропостачання.
- 23 березня агресор продовжив атакувати Харків. Російські війська вдарили по місту безпілотниками, що призвело до пожежі в будівлі комунального підприємства. У результаті інциденту постраждав 19-річний хлопець. Крім того, під час повторного обстрілу постраждали поліціянт та рятувальник.
- Вранці 26 березня у місті знову лунали вибухи. Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області повідомив, що окупанти поцілили у гуртожиток спортивного комплексу. Внаслідок цього постраждала 1 людина.