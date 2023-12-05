"Путіну програє не Україна, а Захід": чому в світі треба просувати такий наратив

В західних ЗМІ все частіше з'являються публікації, в яких висловлюються песимістичні думки щодо ситуації на фронті в Україні. Проте їхня поява напевно пов'язана з просуванням на Заході російських наративів.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зазначивши, що Росія останнім часом переглянула свою інформаційну політику щодо США та країн Європейського Союзу. Саме Кремль просуває думку, що нібито "український контрнаступ провалився". Однак це не так.

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Коли Путін буде готовий до війни з НАТО

Політтехнолог зауважив, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний спробував реалізувати один варіант наступу, зрозумів, що щось не спрацювало, імовірно росіяни підготувались. Проте ця війна має динамічний характер: один контрнаступ, другий тощо.

Водночас багато експертів висловлюють думки, що нібито "все пропало", "ситуація зайшла у глухий кут".

Україні потрібно розмовляти з Європою так: нічого не пропало, це робочий момент, для реалізації якого потрібні гроші від партнерів. Ми можемо побороти Росію, відбити території, однак тоді стільки-то потрібно заплатити,

– наголосив політтехнолог.

Політтехнолог пояснив, чому на Заході з'являються публікації про те, що нібито "контрнаступ провалився": дивіться відео

Крім того, не варто літати в хмарах. Якщо зараз Владімір Путін отримає те, що йому потрібно, зокрема окуповані території, то він буде готовий до війни з НАТО не за 6 – 7 років, а вже за 3 роки.

В цьому сенсі європейські партнери почали активно переозброюватись. Однак ту зброю, яку вони купують, в Україні вже б зараз виконало свою функцію.

"Сьогодні потрібно переводити риторику в іншу площину. Не "Україна програє Путіну", а "Захід програє" йому. Цей тезис буде зрозумілий пересічному виборцю в США чи в Європі", – підкреслив Борис Тизенгаузен.

Про що пишуть західні ЗМІ