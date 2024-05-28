Обіцяють паспорт, дві тисячі доларів і не тільки: у ГУР показали, як Росія вербує африканців

Головне управління розвідки зазначило, що ворог активізував рекрутинг найманців. Ба більше – створив спеціальний підрозділ міноборони для цього.

Цікаво, що росіяни вербують іноземців не тільки щоб мати більше солдатів. Є думка, що окупанти роблять це і з пропагандистською метою – за найкращими лекалами Радянського Союзу.

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Розвідка назвала країни, звідки агресор вербує найманців

Держава-агресор Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України: йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема – в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді,

– мовиться в повідомленні.

У міністерстві оборони Росії з'явився новий підрозділ, який займається вербуванням африканців для їхньої участі у м'ясних штурмах на українській землі.

Іноземцям обіцяють стартову виплату в розмірі 2000 доларів за підписання контракту. Гроші виплачують у рублях. Також заманюють щомісячним забезпеченням у 2200 доларів, медичним страхуванням, і видачею російського паспорту для самого вояки та для членів його сім'ї.

Пропагандистський матеріал із закликом іти воювати на боці Росії. Окупанти розводяться, що їхня армія найсильніша / Фото ГУР

У ГУР підкреслили: найманці з Непалу, яких Москва завербувала на війну проти України, масово дезертирували з окупаційної армії. Вони зазнали численних втрат, а російські польові командири жорстко поставилися до новобранців, тож ті просто втекли.

Іноземці не розуміють, на що погоджуються

Розвідники розповідають про російську вербувальну машину не вперше. Раніше вони оприлюднили деталі про справжній експрес "Сирія – Бурятія – Україна", який окупанти влаштували наївним іноземцям.

Сирійців вербують на війну обманом. Вони упевнені, що будуть працювати охоронцями в Якутії. Але потім людям обіцяють "кращу роботу" в Бурятії, і вони погоджуються. Вже звідти сирійці потрапляють до України.

Їх не бентежить, що вони проходили вишкіл біля Алеппо з акцентом на ведення бойових дій у міській забудові. У пропагандистському ролику іноземці мають щасливий вигляд, вони показують на камеру нові папери та дякують організаторам оборудки.

"Всього за п'ять днів отримали паспорт, уже купили собі телефони і сигарети, все нормально!" – тішаться сирійці, не підозрюючи, що на них чекає.