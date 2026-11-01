В одній з прикордонних областей Росія посилила наступ, – ДПСУ

Російські війська посилили атаки на Харківщині та намагаються захопити нові території. Окупанти активніше залучають піхоту, озброєння та важку техніку.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Що відомо про активізацію окупантів на Харківщині?

За його словами, найбільшу активність росіян фіксують на Харківщині, зокрема на ділянці оборони бригади "Гарт".

На Сумщині ворог також намагається атакувати, переважно в Шосткинському та Конотопському районах, однак значно рідше.

На Чернігівщині росіяни поки не мають достатньо сил для наступу.

Зараз більше спроб атак і застосування ворогом озброєння і техніки відбувається саме по напрямку Харківської області,

– наголосив Демченко.

Також він розповів, що останнім часом суттєво зменшилася активність російських диверсійно-розвідувальних груп у прикордонних областях.

Водночас російські війська продовжують щоденно обстрілювати прикордонні села Чернігівської, Харківської та Сумської областей.

Раніше аналітики DeepState повідомили про розширення "червоної" зони поблизу Гранова на Південно-Слобожанському напрямку Харківщини.

31 жовтня речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов підтвердив, що окупанти просунулися поблизу Гранова, розташованого на північ від Харкова біля державного кордону.

За словами Трегубова, російські війська зосереджені не стільки на просуванні вглиб Козачої Лопані, що розташована на південь від Гранова, скільки на розширенні зони свого просування з флангів.