Путін поновив ядерний шантаж: кому адресовані чергові погрози диктатора

Кремлівський диктатор Владімір Путін знову посилив ядерний шантаж. Він заявив, що Росія готова до ядерної війни. Ці погрози спрямовані на країни Заходу.

Ядерними погрозами Кремль хоче, щоб Захід змусив Україну сісти за стіл переговорів на умовах Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог-міжнародник Руслан Осипенко.

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Для Росії зачиняється вікно можливостей

Руслан Осипенко зазначив, що ядерний шантаж – це підкріплення закликів з боку країни-агресорки до перемовин. Путін розуміє, що вікно можливостей для Росії зачиняється.

Вікно можливостей для Росії зачиняється, а для України – відчиняється. Нам починають надавати боєприпаси, ATACMS, все, що необхідно. Ситуація кардинально зміниться до літа 2024 року. Позиції Росії та України, як мінімум, зрівняються. А потім залежно від того, якою буде фінансова та військова допомога, ситуація може повністю змінитися на користь України,

– вважає він.

З одного боку, Путін постійно повторює, що він готовий до перемовин. З іншого боку, він закликає не допомагати Україні, бо Росія має ядерну зброю. Мовляв, якщо Захід буде активно допомагати, передавати далекобійну зброю, вводити війська, то Росія зможе відповісти ядерною зброєю. Тому зараз ядерні погрози активізувались.

"Путін тисне на клавіші"

Російські пропагандисти поширюють інформацію, що нібито ЗСУ обстріляли об'єкт критичної інфраструктури Запорізької АЕС. Політолог-міжнародник переконаний, що це не збіг. Це теж частина ядерного шантажу, щоб змусити Захід посадити Україну у слабкій позиції за стіл перемовин і підписати капітуляцію.

Путін тисне на ті клавіші, які можуть впливати на громадську думку в Європі, а громадська думка – на політиків у Європі. Це ж небезпечний об'єкт, усі будуть звертати увагу, тому що це стосується всіх. Якщо там щось відбудеться, то постраждають і європейці,

– додав Осипенко.

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