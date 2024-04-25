Росія спробує посилити удари по Україні: куди може бити

На фоні підписання законопроєкту про передачу військової допомоги від США росіяни посилюють атаки по українських містах і селах. Пріоритетною для них залишається лінія боєзіткнення.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів 24 Каналу, що росіяни будуть намагатися тиснути там, де можуть просуватися, нехтуючи своїми втратами. Для них головне – просунутись, а потім – закріпитися на позиціях.

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Будуть тероризувати прикордоння

Росіяни розуміють: військова допомога від західних партнерів поки що не вийшла на максимальні показники розподілення між лінією боєзіткнення та підрозділами відповідно до номенклатури озброєння. Насамперед, ця допомога буде спрямована на найбільш екстремально небезпечні ділянки.

Саме тому окупанти зараз будуть більше комбінувати терор прикордонних областей, особливо Харківщини та Сумщини.

Вони намагаються таким чином продемонструвати, що готуються до якогось епічного наступу на Суми та на Харків, і тому постійно ретранслюють це в інформаційному просторі. Тож небезпека підсилення саме терору цивільного населення ударами по цих областях є,

– підкреслив Коваленко.

Він не виключає, що росіяни будуть також намагатися найближчим часом посилити удари по всій території України. Для цього вони можуть використати ракети Х-47М2 "Кинджал" або ракети зі складною траєкторією польоту – 9М723 ОТРК "Іскандер".

Після того, як допомога від США почне розподілятися в українській логістиці між транспортними вузлами, ворог буде намагатися завдавати ударів саме по транспортній інфраструктурі. Для них це також буде пріоритетним завданням,

– підсумував військово-політичний оглядач.

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