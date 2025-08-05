На тлі регулярних атак дронів на об'єкти в Москві та Підмосков'ї росіяни активно намагаються зміцнити систему протиповітряної оборони. Для цього військові вже збудували під Москвою десятки нових позицій ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Настоящее время".

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Де росіяни будують нові позиції ППО?

Нові позиції ППО розташовані вздовж Центральної кільцевої автомобільної дороги (ЦКАД) і "малої бетонки", що її дублює, – окружної дороги на відстані приблизно 50 кілометрів від Москви.

Цю дорогу збудували ще за радянських часів для транспортування ракет до систем протиповітряної оборони столиці.

За словами журналістів, нові російські позиції ППО в московському регіоні часто розташовані поруч із колишніми позиціями радянського "малого кільця ППО", яке мало захищати місто від повітряних атак країн НАТО за допомогою ракетних комплексів С-25 "Беркут".

OSINT-дослідник під ніком jembob проаналізував супутникові знімки Sentinel і знайшов понад 15 нових позицій "Панцирів". Вони розташовані одразу в декількох районах:

Гжель: всередині автомобільної розв’язки на ЦКАД.

Поблизу Подольська: поряд із колишньою радянською позицією С-25.

Південь Московської області: за вісім кілометрів від аеропорту Домодєдово.

Під Раменським: південніше аеропорту Жуковський.

Біля Наро-Фомінська: на території колишнього радіотехнічного центру.

Поряд зі стрілецьким полігоном Центрального науково-дослідного інституту точного машинобудування.

За словами видання, ці знахідки дозволяють з упевненістю говорити про те, що російські військові вирішили фактично відтворити радянське "мале кільце ППО" навколо Москви, яке за часів Холодної війни так і не знайшло собі застосування.

Де росіяни будують позиції ППО / Фото: RFE/RL