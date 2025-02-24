Росія дедалі більше розраховує на "дружнє плече" 2 країн у війні проти України, – ISW

Кремль, який третій рік веде виснажливі бойові дії в Україні, намагається перекласти тягар війна на плечі союзників. Він покладається на допомогу авторитарних режимів.

Половина снарядів, які росіяни використовують на фронті, є північнокорейськими. Про це на пресконференції заявив голова ГУР Кирило Буданов. Аналітики ISW підтверджують посилення співпраці Кремля з Пхеньяном, а також Тегераном, передає 24 Канал.

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Москва покладається на "друзів" у війні проти України

Також очільник української розвідки вказав на масові поставки з КНДР до Росії 170-мм самохідної артилерійської системи та 240-мм реактивних систем залпового вогню. Крім того, у планах Кім Чен Ина надати Путіну 148 балістичних ракет упродовж 2025 року.

Розвиває своє військове партнерство Росія і з Іраном. Останній вже надав можливості окупантам щоночі масовано тероризувати Україну дронами. Іран постачає країні-агресору "Шахеди" і допоміг у створенні власного заводу з виробництва цих безпілотників у Татарстані. Навесні минулого року цей об'єкт вперше опинився під ударом.

Нагадаємо, що північнокорейські військові продовжують брати участь у бойових діях у Курській області. Вони змінили тактику, використовуючи мобільні ракетні установки Bulsae-4.