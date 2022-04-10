Росія постійно змінює позиції й не сприймає адекватно зовнішній світ, – Подоляк про переговори

Росія зазнає шалених втрат через вторгнення в Україну. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк зазначив, що країна-терористка не дуже адекватно сприймає навколишній світ і не розуміє, що зараз відбувається.

За словами Подоляка, на відміну від президента Росії глава нашої держави – це президент людяності. Він хочеотримати домовленості й при цьому не втратити людей. Про це радник голови ОП розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Росія постійно змінює свої позиції

Подоляк зазначив, що на відміну від України Росії взагалі немає різниці скільки людей загине. Тому, окрім військової частини, наразі працюють ще й дипломатична та переговорна.

Ми розуміємо, що емоційний фон перемовин зараз інший. Після Бучі, Гостомеля, Бородянки, вчорашнього Краматорська це взагалі нонсенс – розмовляти з російською цивілізацією, яка в принципі вважає, що людське життя – це ніщо,

– заявив радник голови ОП.

Він додав, що наразі на рівні юридичних підгруп відпрацьовуються формулювання, тому що це міжнародні договори й там будуть не лише Україна і Росія, а й потенційні країни-гаранти.

"Ми не хочемо мати відношення до прямого договору між Україною і Росією, адже розуміємо – вона постійно міняє свої позиції. Тому ми хочемо, щоб у цьому договорі було багато країн. І сьогодні розмова іде в робочих підгрупах, як має бути імплементована оця частина країн-гарантій", – зауважив Подоляк.

За його словами, тривають консультації на рівні політичних радників. Цей договір готується, позаяк з одного боку має бути Україна, поряд з нею 5 – 7 країн-гарантів, а навпроти повинна стояти країна-агресорка.

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Росія хоче, щоб країною-гарантом була Білорусь

Подоляк згадав про заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про долучення Білорусі до списку країн-гарантів.

"Ми маємо ставитися до того, що говорить російська сторона, саме так, як говорить російська сторона. Це їх "запросная позиция", як вони кажуть. Тобто вони пропонують Білорусь, якісь країни, які підтримуватимуть їх, адже мають підпорядкований статус щодо Росії", – додав радник голови ОП.

Він зауважив, що Білорусь і Росія – це так звані союзні держави. Зрозуміло, що держава-терористка хоче наситити пакет країн-гарантів своїми прихильниками. Однак українська сторона сприймає це так, що Росія має свої позиції щодо цього, а Україна – свої.

"Для нас важливо, щоб були потужні країни Радбезу, які мають потужні армії з ядерним компонентом і стоятимуть поруч з Україною з точки зору гарантій безпеки", – зазначив Подоляк.

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Країна-терористка не розуміє, що відбувається

За словами Подоляка, що він не думає, що Росія від чогось відмовляється.

Нам треба розуміти, що РФ взагалі не дуже адекватно сприймає навколишній світ. Не розуміє, що зараз відбувається. Російська федерація зайшла сюди, вважаючи, що тут немає державності, немає людей, які захищатимуть свободу, а вони отримають результат дуже швидко,

– додав радник голови ОП.

Країна-агресорка досі продовжує накачувати себе відверто антиукраїнською пропагандою. Там не розуміють, що з Україною потрібно як мінімум розмовляти на рівних, а як максимум треба її чути.

"На жаль, вони ще не до кінця це розуміють. Я думаю, вони це зрозуміють в наступний тиждень-два. Ми про це говорили", – зазначив Подоляк.

Він підсумував, що Росія хоче отримати ситуативну перемогу у великій битві на Донбасі. Однак, безумовно, цього не станеться. Проте країна-терористка прагне завдати Україні якоїсь поразки й після можна буде підійти до конкретних покрокових перемовин.

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