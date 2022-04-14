Росія потенційно може викупити європейські літаки: все через поправку до санкцій ЄС

У Росії з'явилася потенційна можливість викупити літаки у європейських компаній. Нагадаємо, до цього росіяни використовували ці повітряні судна згідно з правилами лізингу.

Ця можливість з'явилася завдяки поправці до санкцій ЄС ухваленій минулого тижня. Згідно з цим, деякі європейські авіабудівні компанії зможуть продавати компаніям у Росії ті літаки, які зараз вони використовують без дозволу.

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Росія має потенційну можливість викупити європейські літаки

Нова поправка дозволить урядам держав-членів ЄС видавати дозволи своїм підприємствам на отримання виплат від російських компаній за так званими фінансовими лізингами договорами, які були підписані до 26 лютого. Право власності на літак може бути змінене після виплати коштів.

Що таке фінансовий лізинг Це договір, у якому лізингоодержувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, не менший строку, за який амортизується 75% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.

На разі не зрозуміло, скільки саме з приблизно 500, які належать іноземним компаніям та зараз застрягли у Росії, потрапляють у сферу нової поправи та які компанії зможуть подавати відповідні заявки. Більшість з літаків функціонують в операційній оренді – структура згідно з якою авіакомпанія орендує літаки на певний період і повертають їх власнику після завершення дії цього договору.

Згідно з новою поправкою, російська сторона не може отримувати ніяких економічних ресурсів крім передання права власності на літак після відшкодування усіх витрат компанії з ЄС. Передача права власності – це наслідки повного погашення витрат за умовами контракту, підписаним до введення санкцій. Про це повідомила в електронному листі речниця Європейської комісії. Поправка не дозволяє надавати кошти російським компаніям.

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