Росія повернула талібам афганку, яка втікала від насильного одруження

Сім'я афганців втекла з країни напередодні захоплення влади талібами. Біженці попросили про притулок Росію, однак країна згодом їх цинічно депортувала.

Як Росія висилає афганців у пекло

За наданням притулку у Росію звернулася сім'я: літні батьки, чоловік, жінка та 12-річна дівчинка. Вони втікали з Афганістану, бо там таліби хотіли примусово видати заміж їхню доньку М. Ім'я та прізвище не називають з міркувань безпеки.

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За словами адвокатки сім'ї Ольги Цейтлін, спершу афганців помістили у центр тимчасового тримання іноземців. Однак Росія надала відмову у притулку за 1 день. До речі, перед тим родина марно намагалася перебратися у Фінляндію.

Афганців звинуватили у порушенні правил перебування у прикордонній зоні. Водночас у самій справі було багато порушень, зокрема – право на переклад. За словами адвоката, депортація за цією статтею – це найважче та необов'язкове покарання.

Захист доводив суду, що в Афганістані для сім'ї буде небезпечно. Однак служителі Феміди заявили, що доказів реальної небезпеки – немає.

Невідомо, що трапилося з жінкою

Перед депортацією сім'ю розділили – жінок відправили окремо від чоловіків.

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Ми не знаємо, що буде з жінками. Вони прилетіли в Кабул напередодні перевороту без підтримки чоловіків, а втікали від небезпеки примусового шлюбу для М.,

– розповіла Цейтлін.

Зауважимо, Росія також вирішила видворити на батьківщину афганців, які приїхали на Євро-2020.

Жінкам в Афганістані небезпечно

Таліби ставляться до жінок з особливою жорстокістю. Коли вони вперше були при владі, то забороняли їм працювати, їздити у громадському транспорті разом з чоловіками, сміятися, носити будь-який інших одяг, крім бурки та паранджі, лікуватися у медиків-чоловіків тощо.

Цього разу терористи заявили, що нібито дозволять жінкам працювати та навчатися в університетах. Однак ЗМІ писали про початок переслідувань жінок-активісток та насильниці шлюби.

Відомо, що 15 бойовиків до смерті побили багатодітну матір, яка відмовилася готувати їм їжу, бо не мала з чого.