24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

Незвичний крок росіян

Бомбардувальники Ту-22М російських ВПС довгий час практично не використовувалися. Але це може змінитися. Вони можуть становити нову загрозу для України, коли зима ставатиме холоднішою.

Читайте також Що змінить новий розподіл у війську і куди потраплятимуть новобранці

Орієнтовно 25 листопада росіяни вчинили незвичайний крок, перекинувши 16 двомоторних літаків з поворотним крилом з авіабази "Біла" в Сибіру до Оленєгорська на півночі Росії.

Цей крок значно наблизив надзвукові бомбардувальники до України. Авіабаза "Біла" розташована за 4500 кілометрів від України, а Оленєгорськ – за 1600 кілометрів. Основна ракета Ту-22М, Х-22, має дальність польоту близько 600 кілометрів з бойовою частиною вагою 1000 кілограмів.

Невдовзі після прибуття в Оленєгорськ три бомбардувальники типу Backfire здійснили бойовий виліт у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем. Чітка мета: перевірити систему протиповітряної оборони НАТО. Винищувач Gripen шведських ВПС перехопив і супроводжував один із бомбардувальників без подальших інцидентів.

На початку повномасштабної війни Росії проти України Ту-22М регулярно брали участь у складних повітряних нальотах Росії на українські міста. Але темпи нальотів Backfire сповільнилися у 2024 році, що, можливо, свідчило, що у росіян закінчуються 6-тонні ракети Х-22, які працюють на кислотному паливі.

На заміну їм росіяни почали використовувати гвинтові Ту-95. Близько чотирьох десятків чотиримоторних Ту-95 зараз є основними пілотованими ударними засобами російських ВПС для атак на українські міста. Більшість рейдів, що відбуваються приблизно двічі на тиждень, передбачають використання кількох Ту-95, які запускають крилаті ракети Х-101. Час від часу до нальотів також приєднуються 16 Ту-160, озброєні ракетами Х-101.

Флот Backfire зазнавав труднощів – і не лише через брак боєприпасів. До 1 червня росіяни втратили два Backfire через нальоти українських безпілотників та один – через атаку української батареї далекобійних ЗРК С-200.

1 червня СБУ перевезла тисячу безпілотників малої дальності через Росію та підірвала 11 або 12 бомбардувальників російських ВПС на чотирьох авіабазах, зокрема й на "Білій". Серед уламків було чотири Ту-22М.

Після операції СБУ "Павутина" російські ВПС перемістили приблизно 44 уцілілих Ту-95 та неушкоджений парк із 16 реактивних літаків Ту-160 на бази на Далекому Сході Росії, за тисячі кілометрів від України.

Повітряні сили не перемістили Ту-22М. 19 липня аналітик розвідки з відкритих джерел AviVector виявив 43 бомбардувальники Backfire на авіабазі "Біла". Чотири місяці по тому основна частина парку Ту-22М все ще там перебувала. До 25 листопада, коли близько половини бомбардувальників перебазували набагато ближче до України.

Ознаки того, що Росія відновлює склад Ту-22М

Можливо, Ту-22М готуються до масштабного повернення до війни проти України. Також можливо, що після років болісних втрат, їхня кількість зростає.

Авіаційні експерти, які відстежують російські бомбардувальники за їхніми носовими номерами, були здивовані тим, що один з Backfires, що нещодавно пролетів над Балтикою, ніколи раніше не був помічений публічно.

"Це модернізований або капітально відремонтований Ту-22М3, який раніше не з'являвся публічно", – повідомляє AviVector.

Росіяни зберігають сотні старих планерів Backfire. Не всі з них придатні для повторної активації. Але деякі з них точно придатні і, можливо, один з них повернувся в очікуванні нової хвилі ракетних атак на українські міста.