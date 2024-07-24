Росія повертає тіла воїнів без внутрішніх органів, – рідні військовополонених

В Туреччині пройшла зустріч представників родин військовополонених із Надзвичайним та Повноважним послом України в Туреччині Василем Боднаром. Там рідні полонених розповіли, що Росія під час обмінів повертає тіла полонених без внутрішніх органів.

Це може свідчити, що їх росіяни використовують для трансплантації. Українці закликали зупинити ці злочини.

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Органи українських воїнів можуть продавати на чорному ринку

Дружина одного з військовополонених захисників Маріупольського гарнізону попросила президента Туреччини підтримати створення медичної комісії, яка б могла стежити за станом здоров'я українських та російських військовополонених.

На сьогодні вже достеменно відомо, що ми отримуємо тіла закатованих з полону. Ми отримуємо не тільки закатовані тіла, а тіла, які, на жаль, без органів. Тобто це підтверджує той факт, що чорний ринок трансплантології органів Росії працює. І, на жаль, працює з нашими військовополоненими. Тому я вважаю, що про це треба казати на весь світ, щоб зупинити цей злочин,

– сказала жінка.

Водночас Василь Боднар висловив сподівання, що Туреччина допоможе родинам військовополонених зібрати інформацію про їхніх рідних і обміняти їх. Зокрема, військовослужбовців з Маріупольського гарнізону, яких Росія відмовляється повертати.

"Ми бачимо, в якому стані здоров'я повертаються наші хлопці. Це не передати словами: вони худі, їм потрібна медична допомога. Кожного разу стан їх здоров'я погіршується в полоні. Іде третій рік. І чи дочекаємось, і чи вони дочекаються цього обміну? Ми не знаємо. І тому ми переживаємо… Багато рідних не дочекалися своїх дітей з полону. Це дуже страшно", – сказала мама військовослужбовця, який уже три роки перебуває у полоні в Росії.