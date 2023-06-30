Росія скликала Радбез ООН: скаржилась на зброю в Україні і "дала гарантії" про безпеку на ЗАЕС

29 червня Рада Безпеки ООН зібралася на чергове засідання для обговорення постачання західної зброї Україні. Доволі іронічно, що засідання ініціювала сама Росія.

Власне, представники країни-агресорки почали висловлювати своє невдоволення щодо постачання зброї Україні. Заступниця Генерального секретаря з питань роззброєння Ісумі Накаміцу вкотре вказала Москві, що вона сама отримує озброєння з-за кордону.

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Росіяни знову розкинулись порожніми обіцянками

Постійний представник Росії Василь Небензі поширив в Раді безпеки ООН листа, що Росія буцімто не планує підривати Запорізьку АЕС.

Сьогодні ми поширили в якості документа Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН лист, який ще раз підтверджує на фоні інсинуацій представників київського режиму, що намірів підірвати цю станцію, яка перебуває під нашим контролем, у нас нема,

– сказав Небензі.

Крім того, він попросив генсека ООН та міжнародну спільноту "повпливати на Київ, аби той утримався від провокацій на ЗАЕС". Власне, цими заявами Росія вкотре підтвердила свою цинічність.

Країна-агресорка неодноразово доводила, що її обіцянки нічого не означають. Це сталось і у 2014-му, коли Путін обіцяв не анексовувати Крим і у 2022-му, коли кремлівський диктатор обіцяв не нападати на Україну.

Тому, чергову обіцянку Росії про відсутність плану підриву ЗАЕС теж можна розцінювати, як порожнє місце.

Що відомо про підготовку теракту на ЗАЕС

У червні Росія продемонструвала, що здатна спричинити екологічну катастрофу, підірвавши Каховську ГЕС. Військова ціль окупантів полягала в тому, щоб завадити контрнаступу України.

Тепер же Кремль готується до провокацій на Запорізькій АЕС чи "Кримському титані". У планах Москви за будь-яку ціну заморозити війну в Україні на тлі просування українських військ на передовій.

Нещодавно глава ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували ЗАЕС. За його словами, був замінований охолоджувач, виведення з ладу якого може спричинити значні проблеми.

Після цього президент Володимир Зеленський попередив, що Росія готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації.

На тлі загрози російського теракту на Запорізькій АЕС в Україні готуються до ліквідації потенційних наслідків катастрофи. Для цього в Україні вже розгорнули відповідні штаби.

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Як діяти у випадку радіаційної аварії / Інфографіка 24 Каналу