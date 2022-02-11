Росія повідомила про скасування блокади Чорного та Азовського морів: що кажуть у ДПСУ

Коли відбувалась зустріч радників "нормандської четвірки", Росія повідомила, що не блокуватиме акваторії Чорного та Азовського морів. У Держприкордонслужбі України підтвердили, що вже надійшло повідомлення про скасування перекриття одного з районів Азовського моря.

Про це у коментарі 24 каналу розповіла речниця морської охорони ДПСУ Наталія Гуменюк. Вона сказала, що прикордонники отримали підтвердження цьому.

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Скасували перекриття частини Азовського моря

Наразі ми отримали інформацію від Держгідрографії про скасування повідомлення про закриття районів у південній частині Азовського моря,

– сказала Гуменюк.

Речниця морської охорони зауважила, що блокади немає. Загалом повідомлень про оголошення чи скасування блокади не існує, говорити про неї можна лише через інформацію про перекриття конкретних районів акваторії. Наразі одне з таких вже скасоване.

Раніше Росія повідомила про проведення навчань

Зазначимо, що раніше Росія повідомила, що закриває для плавання райони Чорного та Азовського моря з 13 по 19 лютого – начебто через проведення навчань. Під час цих тренувань в обширних районах Азовського та Чорного морів планували проводити артилерійські стрільби.

Як відреагували у МЗС на такі кроки Росії

Раніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Росії. У МЗС наголосили, що це безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів. Практично б це унеможливило судноплавство в обох морях.

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