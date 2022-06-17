Росія повинна стати глобальним ізгоєм, – Зеленський назвав кроки, які має зробити Європа

Європа та світ опинилися в залежності від Росії. Дещо з цього було зроблено з необережності. Ще частину світової кризи Росія здійснює вже планомірно за допомогою своєї армії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до учасників Діалогу Преспанського форуму. Свій виступ він присвятив викликам, які Росія кидає Європі через війну проти України, і про те, якою ця Європа має бути.

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"Росія кинула виклик нам усім – кожному народу на континенті, кожному регіону Європи. Для України це найстрашніший виклик – воєнний, і ми захищаємося вже 113-й день проти амбіції Росії знищити український народ і нашу культуру. Зруйновані російською армією українські міста, мільйони переселенців, сотні тисяч людей, які були депортовані російськими військовими, і десятки, десятки тисяч убитих українців. І все це – максимальний прояв російської антиєвропейської політики. Розпочавши цю війну проти України, Росія намагалася створити плацдарм для наступу на інші народи Європи. І тому наш захист у цій війні та майбутня перемога принципово важливі для безпеки всіх у Європі", – заявив Володимир Зеленський.

Український президент заявив, що на сьогодні у Європі не залишилося жодної країни, яка б не постраждала хоча б від одного з багатьох проявів російської антиєвропейської політики.

Звільнення від енергетичної залежності

Як приклад Володимир Зеленський навів кризу, яка виникла з постачанням енергоресурсів з Росі до Європи. Багато років Росія намагалася видавати з себе надійного постачальника. Але все це було лише заради того, щоб зробити решту країн залежними від своїх енергоресурсів – газу та нафти.

І тепер Росія використовує цю залежність собі на користь – піднімає ціни, чим провокує інфляцію. Обмежує постачання газу, вдаючись до шантажу.

Росія провокує продовольчу та міграційну кризи

Росія доклалася і до продовольчої кризи, яка вдарить по всьому світу. Кремль блокує українські порти, у той де час завдаючи ракетні удари по агропромисловій інфраструктурі, у тому числі сховищах продуктів. Це призводить до утворення дефіциту продовольства у світі.

"Українська пшениця, кукурудза, соняшникова олія та інші товари були незамінними для глобальної продовольчої стабільності. Росія знала, куди бити, щоб створити цю кризу. І вона свідомо її посилює, коли затягує війну проти нашої держави й відмовляється зробити Чорне море безпечним для судноплавства", – заявив Володимир Зеленський.

Він зауважив, що Росія в такий спосіб переслідує одразу дві мети. Одна з них – нова міграційна криза. Адже якщо через нестачу продовольства почнеться голод в африканських та азійських країнах, то нові хвилі мігрантів рушать у Європу. А в тих країнах, звідки вони прибудуть, може розпочатися політичний хаос і падіння урядів через нестачу продуктів та цінову кризу.

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Російська пропаганда на мільярди доларів

Володимир Зеленський у своїй промові звернув увагу і на ще один елемент російської антиєвропейської політики, а саме пропаганду. Вона її використовує не лише для внутрішньої аудиторії. Але й для того, щоб обманювати зовнішню аудиторію і щоб розпалювати ворожнечу. На це щорічно витрачаються мільярди доларів. А у перші місяці цього року російський бюджет на пропаганду був збільшений утричі.

"Я впевнений, що кожен і кожна з вас знають, які засоби пропаганди працювали чи досі працюють проти ваших держав. І в цього інструменту Росії лише одне завдання: робити гірше. Зокрема, робити гірше й вам", – звернувся Зеленський до учасників Діалогу Преспанського форуму.

Росія повинна стати ізгоєм

Відтак Володимир Зеленський заклика Європу звільнитися від ланцюгів залежності, які російська держава створювала протягом десятиліть. Саме на цьому повинна базуватися архітектура безпеки Європи.

"Ось чому потрібні такі санкції проти Росії за антиєвропейську політику, щоб там назавжди запам’ятали ціну, зокрема й за продовольчу кризу. Той, хто створює штучний голод, повинен стати глобальним ізгоєм і зазнати болісних збитків. Це має бути враховано при підготовці сьомого санкційного пакета Європейського Союзу. І маємо усвідомлювати, що санкційні пакети насправді стали частиною архітектури безпеки на континенті. Вони працюють заради стабільності та миру – обмежують російську здатність до розширення агресії", – заявив президент України.

Він закликав зробити так, щоб Росія перестала заробляти на Європі й водночас здійснювати антиєвропейську політику. І нарешті зробити Європу єдиною, адже європейська інтеграція України та держав Західних Балкан – "це історичне посилення Європи та повний демонтаж російської можливості бити нас поодинці".

Відео звернення Володимира Зеленського до учасників Діалогу Преспанського форуму