Просування росіян є: які головні причини цього

Російська армія намагається прорвати оборону на Покровському напрямку. Військові повідомляють, що тривають важкі бої, противник прагне реалізувати свою перевагу у кількості особового складу та розвивати наступ. Водночас Зеленський заявив, що ворог на фронті не просувається.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу наголосив на тому, що українській армії банально не вистачає зброї, а особливо – піхоти. Тому питання мобілізації та рекрутингу залишається дуже гострим.

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Де зафіксоване просування ворога?

На окремих напрямках, як зазначив Жмайло, ситуація рятується тим, що туди підтягуються підрозділи "Лінії дронів". Вони утворюють доволі широку "кілзону", щоб знищувати окупантів ще на підходах до позицій українських піхотинців.

Однак піхотні підрозділи ЗСУ, як підкреслив Жмайло, виснажені, декілька бійців просто фізично не можуть утримати ширину фронту в 1 – 1,5 кілометра. Це, з його слів, дає змогу росіянам частково просочуватися крізь українські позиції.

Дуже погано, що хлопців ніким замінити, дуже погано, коли когось затримують і запихають в бусик, запускаються всі ці тренди, які активно підтримуються росіянами,

– озвучив Жмайло.

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці пояснив, що Росія хоче показати Заходу, що буцімто підтримка України є безперспективною, що українська лінія оборони розвалюється, що їм треба ще трошки часу, аби дотиснути, і фронт посипиться. Тоді Україну начебто можна буде змусити йти на невигідні для неї умови перемир'я.

"Росія націлена на літньо-осінню кампанію. Є у ворога болюче просування: це Попів Яр, Полтавка, Новоторецьке. Зараз штурмує 51 армія ворога, але якість ворожих ДРГ падає, тому що перші російські підрозділи спецпризначенців ЗСУ знищили, були зачистки в Покровську, десь вони ще тривають", – розповів Жмайло.

Нині Росія формує ДРГ із представників механізованих бригад. Зі слів Жмайла, є певне просування на підступах до Покровська, зокрема мовиться про населений пункт Звірове, але сказати, що регулярна російська армія зайшла в місто – не можна. Такого, як наголосив Жмайло, наразі немає.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підсумував, що в Офіс Президента інтегруються військовослужбовці, які заслужили авторитет в часи російсько-української війни, серед таких Павло Паліса. Ці призначення, як зазначив Жмайло, робилися як раз для того, аби військово-політичне керівництво країни мало змогу отримувати достовірну інформацію про те, що відбувається на фронті.