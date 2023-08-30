На Куп'янському напрямку стало трохи тихіше: у ЗСУ сказали, де Росія зосереджує свої зусилля

Росія не відмовляється від свого задуму посунути лінію фронту до річки Оскіл на Лимано-Куп'янському напрямку. Однак попри зосередження чималого угруповання, противник не здатен досягти своїх максимальних цілей.

Про це 24 Каналу розповів керівник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш. Він переконаний, що Збройні Сили готові до будь-якого розвитку подій на Куп'янському напрямку.

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Де зосередили свої атаки окупанти

Євлаш закликає не вірити російським джерелам і не повторювати ворожі наративи про те, що Куп'янськ нібито може стати "другим Бахмутом".

Безпосередньо в районі Куп'янська зі 110 тисяч свого угруповання на цьому напрямку окупанти тримають близько 45 тисяч. Це досить потужне угруповання, але Сили оборони тримають ситуацію під контролем і готові відбити атаки ворога на будь-якій ділянці фронту.

"На Куп'янському напрямку стало трохи тихіше: противник зосередив свою увагу південніше, поблизу села Новоєгорівка Сватівського району. З 16 штурмів, які протягом доби здійснили окупанти на Лимано-Куп'янському напрямку, 12 були зосереджені саме там", – розповів пресофіцер.

Чи варто боятися 110-тисячного угруповання окупантів Євлаш наголошує, що інформація про 110-тисячне угруповання противника не означає, що кожен російський військовий на цьому знаходиться на фронті й тримає у руках зброю. До цього угруповання також входять підрозділи забезпечення та частини, що знаходяться в тилу.

Втім, не варто думати, що окупанти полишать свої спроби наступати на Куп'янськ. Росія постійно ротує свої підрозділи на цьому напрямку, намагаючись підлатати свої діри або залучити додаткові сили.

Ілля Євлаш про ситуацію на Куп'янському напрямку: дивіться відео

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