Не більше, ніж риторика: що приховують окупанти за погрозами щодо ударів по Криму та Росії

Російський міністр оборони Сєргєй Шойгу вкотре пригрозив бити по так званих центрах ухвалення рішень в Україні у відповідь на удари по цілях в окупованому Криму та на території Росії. Однак подібні заяви окупантів – це лише риторика.

Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. Він зауважив, що окупанти не припиняють бомбити територію України з першого дня повномасштабної війни, вбиваючи і цивільних, і військових.

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Захід має право надавати Україні зброю

Фейгін вважає, що Україна завдаватиме ударів по території Криму, якщо у неї будуть такі можливості. Чи це будуть це ракети ATACMS, Storm Shadow або якась інша зброя – складно сказати. Але у цьому немає жодних сумнівів.

До того ж, зауважив він, використання британського та американського озброєння не дає підстав говорити про безпосереднє втягування цих країн у війну.

Американці, європейці в Україні не воюють,

– сказав Фейгін.

Він зауважив, що надавати зброю Україні, зокрема й далекобійні ракети, ці держави мають право відповідно до статуту ООН. Тому що країна, яка є жертвою агресії, може отримувати озброєння, на це не накладається ембарго.

Фейгін прокоментував погрози Шойгу щодо ударів по Криму та Росії: дивіться відео

Що криється за погрозами Росії

Фейгін заявив, що, якщо ж у Росії вважають, що ці країни так втягуються у війну, то окупанти можуть спробувати завдати ударів по центрах ухвалення рішень у Лондоні, Вашингтоні чи інших містах. Але росіяни чудово знають, що у такому випадку на них чекає.

Якщо ж, за його словами, загарбники збираються погрожувати бити по центрах ухвалення рішень у Києві, то хіба вони його досі не обстрілювали? Тож викликає здивування, які ще є інші центри, по яких росіяни ще не спробували завдавати ударів.

Тому це не більше, ніж риторика, оскільки зовсім незрозуміло, що за цим приховується,

– сказав Фейгін.

Адже, додав правозахисник, окупанти не припиняють бомбити територію України з першого дня повномасштабної війни, вбиваючи і цивільних, і військових. А вдарити по центрах ухвалення рішень росіяни не можуть, тому що не здатні пробити нашу ППО.

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