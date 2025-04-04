Росія масовано атакує Кривий Ріг "Шахедами": у місті чути нові вибухи

Увечері 4 квітня Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу, вбивши щонайменше 16 людей. Втім, ворогові цього виявилося замало. Наприкінці дня він розпочав атакувати місто дронами.

Близько 22:00 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів, передає 24 Канал.

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Дронова атака на Кривий Ріг

Біля 22:53 Повітряні сили повідомили про рух групи ударних БпЛА курсом на Дніпро. О 23:11 військові закликали жителів Дніпра та Кривого Рогу залишатися в укриттях.

О 23:15 стало відомо про вибухи у Кривому Розі. Моніторингові канали пишуть, що їх було з десяток. У місті є перебої зі світлом.

Керівник Ради оборони Олександр Вілкул заявив, що місто перебуває під масованою атакою дронів.

Очільник ОВА Сергій Лисак о 23:25 написав у мережі: "Кривий Ріг знову гучно. До відбою будьте у безпечних місцях".

Нагадаємо, що вечері 4 квітня 2025 року російські військові здійснили ракетну атаку на Кривий Ріг. Попередньо, 16 людей загинули, ще півсотні поранено. Пошкоджено житлову інфраструктуру.