Росія продовжує перекидати свої підрозділи з Білорусі в Бєлгород

Держава-агресорка продовжує перекидати свої підрозділи з Білорусі в Бєлгород. Туди прямують бійці з підрозділів східного і центрального військових округів.

У Генеральному штабі Збройних Сил України розповіли про ситуацію у країні 6 квітня, станом на 18:00. Зокрема, про спроби держави-агресорки посилити своїх бійців.

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Ворог перекидає війська з Білорусі в Бєлгород

Військові зазначили, що триває підготовка та переміщення підрозділів військ Росії на територію України.

Ворог спланував переміщення підрозділів 38-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії східного військового округу з території Білорусі до Бєлгородської області,

– зазначили в Генштабі.

Крім того, фіксують переміщення до цієї області окремих підрозділів центрального військового округу.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та стані угруповання військ окупантів не виявили. Підрозділи східного військового округу, які вивели на територію Гомельської області, завершують перегрупування.

Росія переміщає свої підрозділи до залізничних станцій для завантаження і подальшої передислокації.

Зауважимо, після низки вибухів у Бєлгородській області росіяни почали рити окопи. Відповідне розпорядження видав голова Щебекинського округу Володимир Жданов.

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