Росія продовжує ширити фейки: заявили про новий "розірваний снаряд" у Ростовській області

Російські ЗМІ повідомили про ще один начебто український снаряд, який потрапив на територію Ростовської області. За попередніми даними, пишуть медіа, це – боєприпас від системи "Град".

Про снаряд російські ЗМІ повідомляють з посиланням на власні джерела. Фото боєприпасу, який начебто впав на території Тарасовського району, поширили у телеграм-каналах.

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У СК порушили через це кримінальну справу

На черговий фейк одразу кинулись реагувати у Слідчому комітеті Росії. Голова СК Олександр Бастрикін дав наказ порушити кримінальну справу через розірваний снаряд. Ба більше, ще одну справу він сказав порушити за фактом вибуху "УАЗика" в центрі окупованого Донецька.

Це вже не перший снаряд, який "знайшли" у Ростовській області

Зазначимо, що це вже перший снаряд, який "виявили" на території Ростовської області. Попередній теж знайшли на території Тарасовського району. Вибух, пишуть російські ЗМІ, стався близько 4:00 ранку 19 лютого – за кілометр від кордону з Україною.

За 300 метрів від воронки був житловий будинок. Проте, заявили у Росії, жертв та постраждалих немає.

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Ситуація у Ростовській області Росії: коротко

Саме у Ростовську область Росії повезли евакуйованих з окупованого Донбасу місцевих жителів.

В регіоні оголосили режим надзвичайного стану.

Пункти пропуску працюють лише на в'їзд на російську територію.

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