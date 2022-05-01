Росія продовжує стягувати під Ізюм все більше військових і техніки

Ворог намагається просуватися у напрямку Ізюма. Там російські окупанти зосередили сотні одиниць озброєння та 2 зенітно-ракетні дивізіони.

Російські загарбники продовжують стягувати під Ізюм більше військових і техніки. Адже найгарячіша фаза війни зараз триває, зокрема – зі сторони Харківської області, тобто з Ізюма у напрямку Барвінкового.

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У Борівській селищній раді, що розташована за майже 40 кілометрів від самого Ізюма і є тимчасово окупованою, повідомили, що кількість живої сили противника та ворожої техніки на території громади останнім часом зростає.

Найбільше їх зосереджується у південно-східній та східній частинах громади. Населені пункти в цій місцевості наразі є найнебезпечнішими для мирних жителів, – йдеться у повідомленні.

Російські окупанти концентрують свої сили на Ізюмському напрямку, який є найгарячішою точкою сьогодні. Зі сторони Ізюма російські війська хочуть вийти на Слов'янськ та Краматорськ.

Спроби наступу

У Генштабі ЗСУ сьогодні вранці, 1 травня, повідомили, що окупанти йдуть у наступ у напрямках Ізюма – Барвінкове та Ізюма – Слов'янська. Там вони посилили ударне угруповання та перемістили до 300 одиниць озброєння і військової техніки.

Також відомо, що до цих районів прибуло близько однієї тисячі мобілізованих людей з окупованих територій Донбасу.

Противник розгорнув на цих напрямках два зенітно-ракетних дивізіони озброєних ЗРК "Бук-М2" та ЗРК "Тор-М" з метою протиповітряного прикриття наступаючих військ.

ЗСУ завдає втрат окупантам

Водночас українські військові за минулу добу знищили 300 окупантів. А найбільших втрат противник вчора, 30 квітня, зазнав саме на Ізюмському напрямку.

Речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник повідомляв, що Росія прагне встановити повний контроль над населеним пунктом Велика Комишуваха, який розташований за 20 кілометрів на південний захід від міста Ізюм. А також захопити селище Курулька, яке за 20 кілометрів на південь від Ізюма.

Ситуація на Ізюмському напрямку

Російські окупанти хочуть вийти на Слов'янськ та Краматорськ. На ці міста вони наступають з півночі – зі сторони Ізюма. На півдні від цього міста тривають запеклі бої.

Також росіяни наступають на Барвінкове, щоб розвідати позиції ЗСУ. Для цього окупанти застосовують БПЛА.

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