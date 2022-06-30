Внаслідок атаки росіян на Півдні згорів склад із 70 тоннами зерна

Російські окупанти продовжують обстрілювати українські території та тероризувати світ глобальною продовольчою кризою. Унаслідок атаки загарбників по Півдню України згорів склад із 70 тоннами зерна.

Інформації щодо постраждалих унаслідок обстрілу поки не було. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь" станом на 14:00 30 червня.

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Окупанти знищили 70 тонн українського зерна

В ОК "Південь" повідомили, що на світанку 30 червня російські окупанти вгатили з реактивної системи залпового вогню "Смерч" по місту Зеленодольськ, що на Дніпропетровщині, завдали ракетного удару по селу Велика Костромка, а також з важкої ствольної артилерії обстріляли інші території Криворізького району.

Згорів склад із 70 тоннами зерна, зруйновані сільськогосподарські будівлі, сільський клуб, кілька житлових будинків місцевих мешканців. Інформація щодо постраждалих не надходила,

– прокоментували цинічний удар окупантів в оперативному командуванні.

Актуальна ситуація на решті територій Півдня України

За актуальним зведенням ОК "Південь", ворог продовжує вести бойові дії, облаштовує позиції по додаткових рубежах оборони та завдає ракетних ударів по різних регіонах України.

Намагаючись зменшити інтенсивність ракетних і артилерійських ударів наших захисників і захисниць по острову Зміїний, у ніч проти 30 червня, перед тим, як окупанти з нього поспіхом втекли, ворог двічі атакував узбережжя Чорного моря на півдні Одещини.

Для цього окупанти застосували винищувачі Су-35, які випустили три ракети Х-31Д. Втрат та руйнувань не зафіксовано, втім в ОК "Південь" вкотре наголосили на небезпеці пляжного відпочинку у регіоні.

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Тим часом на Миколаївщині окупанти вночі та вранці обстріляли Широківську громаду – зруйнували один житловий будинок, ще два – пошкодили. Постраждалих, на щастя, немає. Разом з тим вдень ворог вгатив по Корабельному району Миколаєва зі "Смерчу" забороненими касетними боєприпасами. Суттєвих руйнувань не зафіксовано, втім снаряди розкидані на великій площі й досі є небезпечними.

У Херсонській області ситуація й далі напружена – у більшості сіл Бериславського та Каховського районів, а також у районі Снігурівки, знищений або пошкоджений кожен другий будинок, розбито дорогу, зруйновано мости, заміновано ділянки річки Інгулець.

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