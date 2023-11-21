Окупанти розширили виступ на півночі Авдіївки: чи можуть вони там прорватися

Зазнавши величезних втрат за майже півтора місяці наступу на Авдіївку, російська пропаганда намагається видавати тамтешні бойові дії за успіхи. Хоча "успіхами" дії агресора можна назвати хіба з великою обмовкою.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Андрій Крамаров. На його думку, величезні втрати противника не дозволяють називати тактичні здобутки агресора "успіхами".

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Подробиці боїв за Авдіївку

Росія дійсно має певні тактичні успіхи в розширенні свого виступу на північному фланзі Авдіївки зі сторони Красногорівки. Агресор намагається захистити свої фланги від можливих контрударів Сил оборони, від яких він потерпав під час боїв за Бахмут. Але прорвати оборону наших захисників поблизу Коксохіму йому не вдається.

Дещо скромнішими виглядають здобутки росіян на південному фланзі міста, де українські військові тримають ворога за межею міста. Водночас паралельно з наступальними діями триває знищення Авдіївки корегованими авіабомбами, через що вона поступово вкривається руїнами. На жаль, поки що Сили оборони не мають ефективної протидії від ворожих авіаударів.

Андрій Крамаров про бої довкола Авдіївки: дивіться відео

"Фактично, (руйнування Авдіївки – 24 Канал) є єдиним "успіхом" російської армії. Не можна сказати, що вона вже зараз досягла якогось успіху в наземній операції, адже Сили оборони проводять контрнаступальні дії", – переконаний Крамаров.

Що ще відомо про бої на Авдіївському напрямку

За повідомленням міської військової адміністрації, на хід боїв на Донеччині суттєво впливає погода, через яку агресор не може ефективно використовувати бронетехніку під час наступу. Тому наступ ворога провадиться здебільшого піхотою, якої Росія не шкодує задля досягнення своїх політичних цілей.

Як пояснив Володимир Зеленський, інтенсивні наступальні дії Росії на Авдіївському напрямку зумовлені особистим бажанням Путіна показати своєму суспільству якісь успіхи до середини грудня.

Росія не вперше намагається видати свої шалені атаки за успіхи, однак, згідно з офіційними коментарями українських військових, прорвати оборону довкола міста окупантам не вдалося