Росія прокладає Україні шлях в НАТО, – Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що саме Росія проклала шлях Україні до членства в НАТО. Адже про вступ нашої держави активно заговорили саме після початку війни на Донбасі.

Після окупації українці підтримали вступ у НАТО

Найвищий відсоток українців, які підтримують вступ у НАТО з'явився після 2014 року. Про це президент заявив на брифінгу після зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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До початку окупації наших територій українці були розділені у питанні членства в НАТО. Одна половина підтримувала, а інша – була проти. Люди думали, що у нас є хороший сусід і ніякої війни ніколи бути не може: "Бо є спільна історія, спільні сім'ї та спільна біографія".

Але після 2014 року Росія підштовхнула Україну в НАТО. Саме вона прокладає той складний шлях нашої держави в Альянс,

– наголосив політик.

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