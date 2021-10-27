Росія пропонує Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв'язків з ЄС, – ЗМІ
Джерело:Financial Times
"Газпром" запропонував Молдові нову угоду, за якою газ буде за значно меншою ціною. В обмін на знижку Росія хоче, аби Молдова послабила свої зв'язки з Євросоюзом.
Російський "Газпром" запропонував Молдові скоригувати угоду про вільну торгівлю з ЄС. Принаймні таку інформацію оприлюднили іноземні ЗМІ.
Аналітика Газовий шантаж Кремля: Росія викручує руки Молдові
"Газ в обмін на реформи"
Росія запропонувала Молдові відкласти узгоджені реформи енергетичного ринку. Їх молдовський уряд погодив з Брюсселем.
"Газпром" сказав, що знизить ціну, якщо країна буде готова внести поправки до своєї угоди про безмитну торгівлю з ЄС. Він також хотів, щоб Молдова відклала імплементацію правил ЄС, які потребують лібералізації газових ринків та посилення конкуренції,
– цитує джерела ЗМІ.
Кремль розглядає переговори щодо газу як частину ширшого політичного впливу на Молдову. Як відомо, він послабився, коли до влади прийшла проєвропейська президентка Майя Санду.
Аналітики у сфері енергетики припускають, що Росія використовує позицію "Газпрому" як єдиного постачальника до Молдови, щоб чинити тиск на уряд країни.
Влада Молдови зустрінеться з головою "Газпрому" Олексієм Міллером у Санкт-Петербурзі 27 жовтня.Нагадаємо. Раніше Росія запропонувала знижку у 25% за умови повернення Молдовою боргу в розмірі приблизно 700 мільйонів доларів протягом 3 років. Кишинів готовий був погодитися на це за умови зниження ціни на 50%.
У Росії заперечують
Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що написане Financial Times – неправда. Мовляв, не може бути ніяких політичних передумов для зниження ціни Молдові.
Жодних політичних умов при переговорах Росії та Молдови про постачання газу немає і бути не може, це виключно комерційні питання,
– сказав Пєсков.
Таку саму заяву щодо поширеної інформації дала і компанія "Газпром".
Газова криза у Молдові
- Росія встановила захмарну ціну на паливо для Молдови у 790 доларів за тисячу кубометрів. Раніше воно коштувало 220 – 230 доларів.
- 30 вересня закінчився чинний договір Молдови з російською компанією "Газпромом" на постачання блакитного палива.
- Прем'єрка і президентка Молдови відмовилися брати участь в переговорах з "Газпромом" про новий контракт.
- 22 жовтня парламент Молдови ввів у країні режим надзвичайного стану до 20 листопада. Усе через дефіцит природного газу
- Україна, аби допомогти, погодилась продати сусідній державі 700 мільйонів кубів газу. Раніше Україна вже позичала Молдові 16 мільйонів кубів.