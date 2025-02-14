У Кремлі запропонували іншим країнам розділити Україну

У Москві анонсували "неминучий розпад" української держави. Сергій Наришкін порадив сусіднім країнам поділити її територію на основі "точного історичного аналізу".

Поки Дональд Трамп причиною повномасштабної війни називає обіцянку Байдена щодо вступу України в НАТО, у Кремлі своїми заявами вкотре доводять, що саме знищення української держави є головною метою російської агресії , передає 24 Канал.

Дивіться також Москва звинуватила Україну в підготовці нападів на російську опозицію: як відреагували в ГУР

У Москві знову "ділять" Україну

Так, на круглому столі Російського історичного товариства голова Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін назвав Україну "державою, яка не відбулася". Чиновник заявив, що вона неминуче розпадеться, і запропонував заздалегідь визначитися, які її території до якої із суміжних країн мають відійти "з історичної точки зору".

За словами Наришкіна, "найпослідовніше" на території сучасної України претендує Польща. "Зараз вона придивляється до Львова, і загалом небезпідставно", – цинічно зауважив голова російської СЗР.

Нагадаємо, що Наришкін вже робив подібну заяву нещодавно. Він казав, що Росія має з іншими країнами обговорити "історичні права" на українські землі. Серед учасників цієї "дискусії" посіпака Кремля назвав Польщу, Угорщину і Словаччину.