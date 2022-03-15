Росія просить у Китаю різні форми допомоги та їжу, – CNN

Плани Російської Федерації щодо бліцкригу в Україні очевидно провалився. Тож держава-агресор звернулася до Китаю з проханням про підтримку.

Зокрема, Росія просить у Китаю як військову, так і фінансову допомогу. Крім того, двох джерела повідомили, що держава-агресор також прагне отримати від азійської країни польовий пайок, тобто їжу готову для споживання.

Варте уваги

Росія звернулася до Китаю по допомогу

У запиті підкреслюються основні проблеми матеріально-технічного забезпечення, які, на думку військових аналітиків та чиновників, гальмують просування Росії на території України. Крім того, це ставить під сумнів принципову готовність російських військових.

Звіти з відкритих джерел інформують, що російські військові вриваються у продуктові магазини в пошуках їжі під час вторгнення на територію України. .

В одному з джерел заявили про ймовірність того, що Китай може надати Росії їжу, оскільки країна не надає "смертельну допомогу", яку країни Заходу розцінять як провокацію.